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Posted 10 февраля, 08:41

Published 10 февраля, 08:41

Modified 10 февраля, 12:50

Updated 10 февраля, 12:50

Житель Ачинска пришел в себя и отказался говорить, как убил жену и ее возлюбленного

Житель Ачинска пришел в себя и отказался говорить, как убил жену и ее возлюбленного

10 февраля 2025, 08:41
Фото: СК Красноярского края.
Житель Ачинска, которого подозревают в убийстве жены и ее сожителя, пришел в себя. Он пытался совершить суицид.

Во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины. По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он дождался, пока пара выйдет из квартиры, и на лестничной площадке напал на мужчину — он несколько раз ударил его ножом.

Затем нападавший догнал во дворе дома женщину и ударил её ножом в шею. После этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу, сейчас ему оказывается медпомощь.

Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ). Как уточнили нам в СК, мужчина пришел в себя и отказался давать показания. Выбрать ему меру пресечения планируют на выездном судебном заседании 11 февраля.

  • Ранее родственница убитого мужчины рассказала, как жила пара. По её словам, они не жили вместе, но часто виделись и планировали начать жить вместе.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Убийство#Красноярский край#Ачинск#СК#Уголовное дело#Показания
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