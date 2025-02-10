Житель Ачинска пришел в себя и отказался говорить, как убил жену и ее возлюбленного

Posted 10 февраля, 08:41
Published 10 февраля, 08:41
Modified 10 февраля, 12:50
Updated 10 февраля, 12:50
Во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины. По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он дождался, пока пара выйдет из квартиры, и на лестничной площадке напал на мужчину — он несколько раз ударил его ножом.
Затем нападавший догнал во дворе дома женщину и ударил её ножом в шею. После этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу, сейчас ему оказывается медпомощь.
Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ). Как уточнили нам в СК, мужчина пришел в себя и отказался давать показания. Выбрать ему меру пресечения планируют на выездном судебном заседании 11 февраля.