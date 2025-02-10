Алексей Панов официально покинул пост министра природных ресурсов края

Posted 10 февраля, 01:42
Published 10 февраля, 01:42
Modified 10 февраля, 01:42
Updated 10 февраля, 01:42
Сообщается, что Панов ушел в отставку с 10 февраля по собственному желанию. Распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.
6 февраля на сессии краевого заксобрания стало известно об уходе Алексея Панова с поста министра. Депутаты поблагодарили его за работу, поздравив с переходом на «федеральный уровень». После этого депутат Елена Пензина в соцсетях написала, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана».
В минприроды корреспонденту «ПМ» заявили, что у них нет информации об уходе Панова, и сообщили, что он продолжает работать.
Алексей Панов возглавил министерство в декабре 2020 года. До этого он 7 лет занимал пост гендиректора «Управления зеленого строительства» Красноярска.