Алексей Панов официально покинул пост министра природных ресурсов края

6 февраля на сессии краевого заксобрания стало известно об уходе Алексея Панова с поста министра. Депутаты поблагодарили его за работу, поздравив с переходом на «федеральный уровень». После этого депутат Елена Пензина в соцсетях написала, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана».