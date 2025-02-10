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Posted 10 февраля, 01:42

Published 10 февраля, 01:42

Modified 10 февраля, 01:42

Updated 10 февраля, 01:42

Алексей Панов официально покинул пост министра природных ресурсов края

Алексей Панов официально покинул пост министра природных ресурсов края

10 февраля 2025, 01:42
Фото: vk.com/minles24.
Алексей Панов официально покинул кресло министра природных ресурсов и лесного хозяйства Красноярского края. Информация появилась на сайте правительства.

Сообщается, что Панов ушел в отставку с 10 февраля по собственному желанию. Распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.

6 февраля на сессии краевого заксобрания стало известно об уходе Алексея Панова с поста министра. Депутаты поблагодарили его за работу, поздравив с переходом на «федеральный уровень». После этого депутат Елена Пензина в соцсетях написала, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана».

В минприроды корреспонденту «ПМ» заявили, что у них нет информации об уходе Панова, и сообщили, что он продолжает работать.

Алексей Панов возглавил министерство в декабре 2020 года. До этого он 7 лет занимал пост гендиректора «Управления зеленого строительства» Красноярска.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Политика#Природа#Михаил Котюков#Красноярский край#Правительство края#Котюков#Министр#Алексей Панов
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