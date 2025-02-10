Беспилотники атаковали Краснодар. Над городом прогремело несколько взрывов

Posted 10 февраля, 01:09
Published 10 февраля, 01:09
Modified 10 февраля, 01:12
Updated 10 февраля, 01:12
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинский БПЛА повредил ЖК «Центральный». Беспилотник сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже. По предварительной информации, никто не пострадал.
Телеграм-канал Mash опубликовал запись, на которой видно момент уничтожения беспилотника.
«На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена. Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения», — заявил Кондратьев.
Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. По словам губернатора, обломки повредили частный дом, но никто из людей не пострадал.