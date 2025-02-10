prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 01:09

Published 10 февраля, 01:09

Modified 10 февраля, 01:12

Updated 10 февраля, 01:12

Беспилотники атаковали Краснодар. Над городом прогремело несколько взрывов

Беспилотники атаковали Краснодар. Над городом прогремело несколько взрывов

10 февраля 2025, 01:09
Фото: Mash.
Сегодня, 10 февраля, в Краснодаре прогремело несколько взрывов. Беспилотники попытались атаковать жилые дома.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинский БПЛА повредил ЖК «Центральный». Беспилотник сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже. По предварительной информации, никто не пострадал.

Телеграм-канал Mash опубликовал запись, на которой видно момент уничтожения беспилотника.

Видео: Mash.
Видео: Mash.
«На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена. Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения», — заявил Кондратьев.

Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. По словам губернатора, обломки повредили частный дом, но никто из людей не пострадал.

  • 29 января Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА. Беспилотники атаковали гражданские объекты и попытались атаковать объект ядерной энергетики.
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Краснодар#Беспилотники#Краснодарский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика