Били ногами и руками по голове: в Красноярске мужчины устроили массовую драку

Posted 10 февраля, 04:52
Published 10 февраля, 04:52
Modified 10 февраля, 04:54
Updated 10 февраля, 04:54
Ролик появился в телеграм-канале «Преображенский Красноярск Preo_24». По словам людей, драка случилась возле дома №10 на Петра Подзолкова. На записи видно, как один из участников повалил оппонента, несколько раз ударил его руками и ногами. Затем лежачего избили еще несколько человек.
Также в драке пострадал еще один мужчина, которого неизвестные тоже били руками и ногами. В комментариях пользователи предположили, что в драке участвовали жильцы одной из квартир.
В МВД сообщили, что заявлений и сообщений к ним не поступало. Однако ведомство организовало проверку. Свидетелей и участников инцидента просят обратиться в полицию по телефонам 112 или 102.