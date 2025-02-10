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Posted 10 февраля, 04:52

Published 10 февраля, 04:52

Modified 10 февраля, 04:54

Updated 10 февраля, 04:54

Били ногами и руками по голове: в Красноярске мужчины устроили массовую драку

Били ногами и руками по голове: в Красноярске мужчины устроили массовую драку

10 февраля 2025, 04:52
Фото: t.me/preo_24.
Сегодня ночью, 10 февраля, в красноярском Преображенском произошла массовая драка. Об этом рассказали местные жители.

Ролик появился в телеграм-канале «Преображенский Красноярск Preo_24». По словам людей, драка случилась возле дома №10 на Петра Подзолкова. На записи видно, как один из участников повалил оппонента, несколько раз ударил его руками и ногами. Затем лежачего избили еще несколько человек.

Видео: t.me/preo_24.

Также в драке пострадал еще один мужчина, которого неизвестные тоже били руками и ногами. В комментариях пользователи предположили, что в драке участвовали жильцы одной из квартир.

В МВД сообщили, что заявлений и сообщений к ним не поступало. Однако ведомство организовало проверку. Свидетелей и участников инцидента просят обратиться в полицию по телефонам 112 или 102.

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