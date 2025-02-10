Били ногами и руками по голове: в Красноярске мужчины устроили массовую драку

Ролик появился в телеграм-канале «Преображенский Красноярск Preo_24». По словам людей, драка случилась возле дома №10 на Петра Подзолкова. На записи видно, как один из участников повалил оппонента, несколько раз ударил его руками и ногами. Затем лежачего избили еще несколько человек.