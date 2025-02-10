Ефимов: 5 новых ФОКов построены в Москве в прошлом году с привлечением девелоперов

Posted 10 февраля, 17:23
Published 10 февраля, 17:23
Modified 10 февраля, 17:23
Updated 10 февраля, 17:23
Как сообщает www.mos.ru, ссылаясь на слова Владимира Ефимова, в прошлом году физкультурно-оздоровительные комплексы возвели в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. Новые сооружения имеют общую площадь в 46 тысяч квадратных метров. В числе этих масштабных объектов стоит выделить ФОК с двумя взрослыми и двумя детскими бассейнами в Западном Дегунине, площадь которого составляет свыше 14 тысяч квадратных метров.
Девелоперы все больше вовлекаются в модернизацию спортивной инфраструктуры по всей Москве. Строительство новых ФОКов дает возможность населению приобщиться к активному образу жизни.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил, что в конце 2024 года был сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр площадью более пяти тысяч квадратных метров в Южном Бутове. Эта постройка высотой в три этажа появилась на территории в 5,1 тысячи квадратных метров. В ФОКе функционируют 25-метровый взрослый бассейн и 8-метровый детский бассейн, тренажерный зал, зал для кроссфит-тренировок, два помещения для групповых занятий.
Особый контроль за качеством всех строящихся в столице объектов спортивной инфраструктуры ведется по распоряжению мэра города Сергея Собянина.
В Комитете государственного строительного надзора города Москвы прокомментировали текущую ситуацию с возведением спортивных объектов, подчеркнув, что постепенно спорт становится все более востребованным у горожан на фоне запуска в работу современных спорткомплексов в жилых районах. Инвесторы помогают развивать спортивную инфраструктуру в процессе реализации новых проектов по возведению жилых и коммерческих объектов.
Ранее Сергей Собянин отчитался о построенных 327 спортивных объектах с 2011 года, отметив, что 168 из них возвели с использованием инвесткапитала.