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Posted 10 февраля, 17:23

Published 10 февраля, 17:23

Modified 10 февраля, 17:23

Updated 10 февраля, 17:23

Ефимов: 5 новых ФОКов построены в Москве в прошлом году с привлечением девелоперов

Ефимов: 5 новых ФОКов построены в Москве в прошлом году с привлечением девелоперов

10 февраля 2025, 17:23
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В 2024 году благодаря поддержке девелоперов в пяти районах Москвы появилось пять современных физкультурно-оздоровительных комплексов. С таким заявлением выступил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает www.mos.ru, ссылаясь на слова Владимира Ефимова, в прошлом году физкультурно-оздоровительные комплексы возвели в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. Новые сооружения имеют общую площадь в 46 тысяч квадратных метров. В числе этих масштабных объектов стоит выделить ФОК с двумя взрослыми и двумя детскими бассейнами в Западном Дегунине, площадь которого составляет свыше 14 тысяч квадратных метров.

Девелоперы все больше вовлекаются в модернизацию спортивной инфраструктуры по всей Москве. Строительство новых ФОКов дает возможность населению приобщиться к активному образу жизни.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил, что в конце 2024 года был сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр площадью более пяти тысяч квадратных метров в Южном Бутове. Эта постройка высотой в три этажа появилась на территории в 5,1 тысячи квадратных метров. В ФОКе функционируют 25-метровый взрослый бассейн и 8-метровый детский бассейн, тренажерный зал, зал для кроссфит-тренировок, два помещения для групповых занятий.

Особый контроль за качеством всех строящихся в столице объектов спортивной инфраструктуры ведется по распоряжению мэра города Сергея Собянина.

В Комитете государственного строительного надзора города Москвы прокомментировали текущую ситуацию с возведением спортивных объектов, подчеркнув, что постепенно спорт становится все более востребованным у горожан на фоне запуска в работу современных спорткомплексов в жилых районах. Инвесторы помогают развивать спортивную инфраструктуру в процессе реализации новых проектов по возведению жилых и коммерческих объектов.

Ранее Сергей Собянин отчитался о построенных 327 спортивных объектах с 2011 года, отметив, что 168 из них возвели с использованием инвесткапитала.

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