Ефимов: 5 новых ФОКов построены в Москве в прошлом году с привлечением девелоперов

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил, что в конце 2024 года был сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр площадью более пяти тысяч квадратных метров в Южном Бутове. Эта постройка высотой в три этажа появилась на территории в 5,1 тысячи квадратных метров. В ФОКе функционируют 25-метровый взрослый бассейн и 8-метровый детский бассейн, тренажерный зал, зал для кроссфит-тренировок, два помещения для групповых занятий.