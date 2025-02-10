Мизулина прилетела в Красноярск. И Шаман тоже

Posted 10 февраля, 06:32
Published 10 февраля, 06:32
Modified 10 февраля, 07:40
Updated 10 февраля, 07:40
Об этом Мизулина сообщила в своем телеграм-канале — 9 февраля она выложила видеокружок из торгового центра «Планета»:
«Всем привет из моего любимого Красноярска!»
8 февраля Мизулина выкладывала совместное фото с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. А еще сообщила, что дальше поедет в Томск.
В сети предполагают, что поездки главы «Лиги безопасного интернета» по Сибири связаны с концертами Шамана. 8 февраля он выступал в Иркутске, 10 февраля выступит в Красноярске, а 12 февраля — в Томске.