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Posted 10 февраля, 06:32

Published 10 февраля, 06:32

Modified 10 февраля, 07:40

Updated 10 февраля, 07:40

Мизулина прилетела в Красноярск. И Шаман тоже

Мизулина прилетела в Красноярск. И Шаман тоже

10 февраля 2025, 06:32
Фото: Екатерина Мизулина, t.me.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина снова приехала в Красноярск.

Об этом Мизулина сообщила в своем телеграм-канале — 9 февраля она выложила видеокружок из торгового центра «Планета»:

«Всем привет из моего любимого Красноярска!»
Видео: Екатерина Мизулина, t.me.

8 февраля Мизулина выкладывала совместное фото с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. А еще сообщила, что дальше поедет в Томск.

В сети предполагают, что поездки главы «Лиги безопасного интернета» по Сибири связаны с концертами Шамана. 8 февраля он выступал в Иркутске, 10 февраля выступит в Красноярске, а 12 февраля — в Томске.

  • Это уже третий приезд Екатерины Мизулиной в Красноярск. В первый раз она приезжала в мае 2024 года. Она побывала на последнем звонке в школе №108. Территорию тогда оцепили, а цветы досмотрели, на следующий день Мизулина провела фан-встречу в «Кристалл арене». Ещё побывала на Столбах. Мизулина опубликовала фотографии из закрытой тогда для посещения части нацпарка.
  • Второй визит состоялся в августе 2024 года. Вскоре после прилета она заявила, что устала от публичности и узнаваемости. Мизулина побывала на форуме ТИМ «Бирюса» и пообщалась с его участникам.
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