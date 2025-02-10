Из-за метро перекроют дорогу у ж/д вокзала в Красноярске

Posted 10 февраля, 10:17
Published 10 февраля, 10:17
Modified 10 февраля, 10:21
Updated 10 февраля, 10:21
Остановка автобусов и троллейбусов переносится в сторону улицы Деповской.
Движение транспорта запретят на следующих участках:
На этих участках будут установлены дорожные знаки «Движение запрещено».
Еще полностью перекроют участки:
Остановка и стоянка автомобилей будут запрещены:
В департаменте транспорта заявляют, что все ограничения продлятся до 1 декабря 2026 года.
Красноярцам рекомендуют приезжать на вокзал на общественном транспортом. Количество парковочных мест для личных автомобилей будет ограничено. Они останутся на небольшом участке на пересечении улицы Братьев Абалаковых и улице Деповской. Также автомобиль можно будет оставить в парковочных карманах возле зданий по улице Бограда.