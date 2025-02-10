Из-за метро перекроют дорогу у ж/д вокзала в Красноярске

Красноярцам рекомендуют приезжать на вокзал на общественном транспортом. Количество парковочных мест для личных автомобилей будет ограничено. Они останутся на небольшом участке на пересечении улицы Братьев Абалаковых и улице Деповской. Также автомобиль можно будет оставить в парковочных карманах возле зданий по улице Бограда.