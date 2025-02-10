prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 10:17

Published 10 февраля, 10:17

Modified 10 февраля, 10:21

Updated 10 февраля, 10:21

Из-за метро перекроют дорогу у ж/д вокзала в Красноярске

Из-за метро перекроют дорогу у ж/д вокзала в Красноярске

10 февраля 2025, 10:17
Фото: prmira.ru.
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске с 17 февраля в районе Железнодорожного вокзала изменится схема движения транспорта из-за строительства метро. На участке подготавливают территорию для котлована.

Остановка автобусов и троллейбусов переносится в сторону улицы Деповской.

Движение транспорта запретят на следующих участках:

  • по улице Братьев Абалаковых от пересечения с улицы Деповской до Привокзальной площади;
  • по Выборгскому переулку.

На этих участках будут установлены дорожные знаки «Движение запрещено».

Еще полностью перекроют участки:

  • по улице Бограда от Привокзальной площади до улице Деповской;
  • на проезде с восточной стороны Привокзальной площади.

Остановка и стоянка автомобилей будут запрещены:

  • на улице Братьев Абалаковых от пересечения с улицы Деповской до Привокзальной площади;
  • на улице Бограда по четной стороне от здания № 134/2 до улице Деповская;
  • на улице Деповской от улицы Братьев Абалаковых до здания № 3;
  • на переулке Выборгский вдоль здания № 15 на участке длиной не более 25 м.
Фото: https://t.me/deptrans_krasnoyarsk

В департаменте транспорта заявляют, что все ограничения продлятся до 1 декабря 2026 года.

Красноярцам рекомендуют приезжать на вокзал на общественном транспортом. Количество парковочных мест для личных автомобилей будет ограничено. Они останутся на небольшом участке на пересечении улицы Братьев Абалаковых и улице Деповской. Также автомобиль можно будет оставить в парковочных карманах возле зданий по улице Бограда.

Читайте также:
В Красноярске проложат тоннель метро от Высотной до Копылова. Когда начнут?В Красноярске проложили 1,5 километра тоннелей метро от станции «Шахтеров»На стройплощадке красноярского метро нашли артефакты скифского мира
#Владислав Савончик#Красноярск#Транспорт#Метро#Безопасность#Строительство метро#Общественный транспорт#Парковка#Ограничения#Ж/д вокзал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика