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Posted 10 февраля, 08:08

Published 10 февраля, 08:08

Modified 10 февраля, 12:53

Updated 10 февраля, 12:53

Видео, как красноярец стесняется купить банановый раф, набрало миллионы просмотров

Видео, как красноярец стесняется купить банановый раф, набрало миллионы просмотров

10 февраля 2025, 08:08
Фото: Ludwig 64, Instagram*.
Красноярская сеть мобильных кофеен Ludwig 64 сняла милое видео — оно набрало уже 8,5 миллиона просмотров и тысячи реакций.

Ролик выложили на страничке сети кофеен в Instagram*. В нем пара делает заказ: девушка заказывает банановый раф с ванильным сиропом и шоколадной крошкой, а мужчина — американо. После этого они отходят от кофейни, меняются напитками и с улыбками пьют их.

Видео: Ludwig 64, Instagram*.

За пять дней ролик собрал 8,5 миллиона просмотров, 561 тысячу лайков и около двух тысяч комментариев.

В комментариях люди шутили и умилялись этой истории:

«Какая довольная моська у любителя бананового рафа с шоколадной крошкой».
«Ахах, буквально мы с мужем».
«Работаю бариста. То же самое постоянно: я отдаю раф мужчинам, и видели бы вы их милое смущенное лицо».
«Ой, как меня улыбнуло!»

*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

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