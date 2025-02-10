Видео, как красноярец стесняется купить банановый раф, набрало миллионы просмотров

Ролик выложили на страничке сети кофеен в Instagram*. В нем пара делает заказ: девушка заказывает банановый раф с ванильным сиропом и шоколадной крошкой, а мужчина — американо. После этого они отходят от кофейни, меняются напитками и с улыбками пьют их.