Видео, как красноярец стесняется купить банановый раф, набрало миллионы просмотров

Posted 10 февраля, 08:08
Published 10 февраля, 08:08
Modified 10 февраля, 12:53
Updated 10 февраля, 12:53
Ролик выложили на страничке сети кофеен в Instagram*. В нем пара делает заказ: девушка заказывает банановый раф с ванильным сиропом и шоколадной крошкой, а мужчина — американо. После этого они отходят от кофейни, меняются напитками и с улыбками пьют их.
За пять дней ролик собрал 8,5 миллиона просмотров, 561 тысячу лайков и около двух тысяч комментариев.
В комментариях люди шутили и умилялись этой истории:
«Какая довольная моська у любителя бананового рафа с шоколадной крошкой».
«Ахах, буквально мы с мужем».
«Работаю бариста. То же самое постоянно: я отдаю раф мужчинам, и видели бы вы их милое смущенное лицо».
«Ой, как меня улыбнуло!»
*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.