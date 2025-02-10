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Posted 10 февраля, 06:11

Published 10 февраля, 06:11

Modified 10 февраля, 06:20

Updated 10 февраля, 06:20

Красноярцам без их ведома создавали онлайн-кошельки и выводили через них деньги

Красноярцам без их ведома создавали онлайн-кошельки и выводили через них деньги

10 февраля 2025, 06:11
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске осудили сотрудников сотового оператора. Они сливали данные клиентов, а потом заводили онлайн-кошельки, чтобы «отмывать» денег.

Как рассказали в прокуратуре, весной 2021 года 26-летний уроженец Курганской области предложил красноярцу подработку — получить доступ к базе с паспортными данными людей и регистрировать на них онлайн-кошельки.

Мужчина обратился к знакомому сотруднику компании сотовой связи. Он убедил его воспользоваться базой данных клиентов и подзаработать. За регистрацию одного кошелька, пройденную с помощью похищенных данных, приятель пообещал платить 200 рублей.

Сотрудник офиса согласился и позвал в «бизнес» коллег. Те согласились тоже.

За несколько дней сотрудники передали незнакомцам 52 аккаунта от онлайн-кошельков. Затем кошельки использовались для вывода денег, включая получение дохода от нелегальных азартных игр.

Суд признал подельников виновными в неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ) и незаконном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ). Организатора приговорили к 3 годам условного со штрафом 300 тысяч рублей. Его соучастникам — 2 года условно лишения свободы условно с ограничением свободы на 1 год.

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#Владислав Савончик#Криминал#Красноярск#Суд#Прокуратура#Штраф#Сотовая связь
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