Красноярцам без их ведома создавали онлайн-кошельки и выводили через них деньги

Posted 10 февраля, 06:11
Published 10 февраля, 06:11
Modified 10 февраля, 06:20
Updated 10 февраля, 06:20
Как рассказали в прокуратуре, весной 2021 года 26-летний уроженец Курганской области предложил красноярцу подработку — получить доступ к базе с паспортными данными людей и регистрировать на них онлайн-кошельки.
Мужчина обратился к знакомому сотруднику компании сотовой связи. Он убедил его воспользоваться базой данных клиентов и подзаработать. За регистрацию одного кошелька, пройденную с помощью похищенных данных, приятель пообещал платить 200 рублей.
Сотрудник офиса согласился и позвал в «бизнес» коллег. Те согласились тоже.
За несколько дней сотрудники передали незнакомцам 52 аккаунта от онлайн-кошельков. Затем кошельки использовались для вывода денег, включая получение дохода от нелегальных азартных игр.
Суд признал подельников виновными в неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ) и незаконном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ). Организатора приговорили к 3 годам условного со штрафом 300 тысяч рублей. Его соучастникам — 2 года условно лишения свободы условно с ограничением свободы на 1 год.