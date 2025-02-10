Красноярцам без их ведома создавали онлайн-кошельки и выводили через них деньги

Суд признал подельников виновными в неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ) и незаконном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ). Организатора приговорили к 3 годам условного со штрафом 300 тысяч рублей. Его соучастникам — 2 года условно лишения свободы условно с ограничением свободы на 1 год.