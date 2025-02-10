Красноярцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Где и когда?

Posted 10 февраля, 09:52
Published 10 февраля, 09:52
Modified 10 февраля, 09:54
Updated 10 февраля, 09:54
Центр СПИД организует работу пункта экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. 13, 14 и 15 февраля 2025 года тестирование будут проводить в МВДЦ «СИБИРЬ» с 10:00 до 17:00.
14 февраля 2025 года с 19:00 до 20:30 тестирование еще организуют в штабе КРО ВОД «Волонтеры медики» — на проспект Мира, 7А.
Тест делают бесплатно и анонимно — результат станет известен в течение 10 минут. Желающим врачи проведут консультацию.
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — инфекция, которая поражает иммунную систему человека. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
ВИЧ — неизлечимое заболевание. Однако есть лекарства, способные поддерживать жизнь инфицированного на нормальном уровне многие годы.
Сразу после заражения болезнь долгое время не проявляет никаких симптомов. По мере развития заболевания у инфицированных могут появиться следующие признаки:
Без лечения у больных могут развиться такие тяжелые заболевания, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и различные виды рака. Часто люди, уже зараженные ВИЧ, не выглядят и не чувствуют себя больными.