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Posted 10 февраля, 09:52

Published 10 февраля, 09:52

Modified 10 февраля, 09:54

Updated 10 февраля, 09:54

Красноярцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию

Красноярцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Где и когда?

10 февраля 2025, 09:52
Фото: 1MI.

Красноярцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию

Красноярцы 13, 14 и 15 февраля смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Оно будет анонимным.

Центр СПИД организует работу пункта экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. 13, 14 и 15 февраля 2025 года тестирование будут проводить в МВДЦ «СИБИРЬ» с 10:00 до 17:00.

14 февраля 2025 года с 19:00 до 20:30 тестирование еще организуют в штабе КРО ВОД «Волонтеры медики» — на проспект Мира, 7А.

Тест делают бесплатно и анонимно — результат станет известен в течение 10 минут. Желающим врачи проведут консультацию.

  • В краевом центре по профилактике и борьбы со СПИД рассказали, что, по официальным данным, в Красноярском крае на 1 ноября 2024 года с ВИЧ-инфекцией проживают 22 228 человек.
  • Большинство заболевших — мужчины (56,7%). Чаще всего жители заражаются ВИЧ половым путем — 84,8%, при употреблении наркотиков — 14,7%.
  • В краевом Роспотребнадзоре напомнили, как передается ВИЧ, и развеяли другие мифы об этом заболевании.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — инфекция, которая поражает иммунную систему человека. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

ВИЧ — неизлечимое заболевание. Однако есть лекарства, способные поддерживать жизнь инфицированного на нормальном уровне многие годы.

Сразу после заражения болезнь долгое время не проявляет никаких симптомов. По мере развития заболевания у инфицированных могут появиться следующие признаки:

  • увеличение лимфатических узлов;
  • потеря веса;
  • лихорадка;
  • диарея;
  • кашель.

Без лечения у больных могут развиться такие тяжелые заболевания, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и различные виды рака. Часто люди, уже зараженные ВИЧ, не выглядят и не чувствуют себя больными.

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