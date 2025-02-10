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Posted 10 февраля, 11:01

Published 10 февраля, 11:01

Modified 10 февраля, 11:05

Updated 10 февраля, 11:05

Красноярцы могут увидеть пролёты МКС над городом. Куда смотреть?

Красноярцы могут увидеть пролёты МКС над городом. Куда смотреть?

10 февраля 2025, 11:01
Фото: t.me/reshetnevuniversity.
Красноярцы смогут наблюдать утренние пролёты Международной космической станции. Она будет видна во второй половине февраля.

Как рассказали в обсерватории Университета Решетнева, лучшие условия для наблюдений будут 23 февраля

«Мало того, что красноярцы смогут увидеть МКС два раза за утро, так еще и яркость станции будет −2,8 звёздной величины — это ярче, чем планета Юпитер. Станция во втором пролёте за это утро поднимется в южной части небосвода на высоту 39 градусов над горизонтом. Это будет в 06:55 утра по красноярскому времени.
Кто выгуливает собак или рано выходит на работу вполне могут увидеть такие пролёты. Главное, чтобы погода не подвела!» — отметил руководитель обсерватории Сергей Веселков.

Расписание пролетов МКС в феврале можно посмотреть в таблице — там как раз указано время пролетов и направление. Наблюдать пролет можно будет без специального оборудования

Фото: t.me/reshetnevuniversity

Для жителей Октябрьского, Железнодорожного районов и центра Красноярска юго-восток находится в стороне КрасТЭЦ и Кузнецовского плато. Еще направление можно проверить по компасу в телефоне.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Космос#Наблюдение#МКС#Университет Решетнева
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