Мастер потребовал 100 тысяч за ремонт старого телевизора. Теперь его будут судить

Через час в квартире появился 23-летний парень. Он разобрал телевизор, выяснил, что нужно заменить подсветку, и попросил за неё 9 тысяч рублей. Ему самому подсветка обошлась в 500 рублей, которую он накануне приобрел в интернет-магазине.