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Posted 10 февраля, 06:57

Published 10 февраля, 06:57

Modified 10 февраля, 07:14

Updated 10 февраля, 07:14

Мастер потребовал 100 тысяч за ремонт старого телевизора. Теперь его будут судить

Мастер потребовал 100 тысяч за ремонт старого телевизора. Теперь его будут судить

10 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI.
В Красноярске мастер по ремонту техники обманул 93-летнего мужчину на крупную сумму. Ремонт телевизора обошелся в 3 тысячи рублей, а он запросил 100 тысяч рублей.

Как рассказали в прокуратуре, в июле 2024 году у пенсионера сломался купленный 10 лет назад телевизор Philips. Позже в подъезде своего дома мужчина увидел объявление о ремонте бытовой техники, позвонил по указанному номеру и вызвал мастера.

Через час в квартире появился 23-летний парень. Он разобрал телевизор, выяснил, что нужно заменить подсветку, и попросил за неё 9 тысяч рублей. Ему самому подсветка обошлась в 500 рублей, которую он накануне приобрел в интернет-магазине.

За ремонт специалист объявил цену — 104 тысячи рублей. Однако такой суммы у пенсионера не оказалось. Тогда мастер сделал 50% скидку и получил за свой 43 тысяч рублей.

На следующий день пенсионер рассказал о ситуации своему соседу, и тот посоветовал пострадавшему обратиться в полицию. Оценочно-техническая экспертиза показала, что стоимость ремонта такого телевизора составляет 3 тысяч рублей.

«Я сказал дедушке, что моя работа будет стоить 100 тысяч рублей, но дедушка сказал, что тогда он не сможет поехать в санаторий. Тогда я сделал скидку в 50%», — пояснил мастер.

Прокуратура утвердила ему обвинение в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

  • Ранее мы рассказывали, как пенсионерка заплатила компьютерному мастеру 865 тысяч. Она нашла его по объявлению в подъезде.
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