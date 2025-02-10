Мастер потребовал 100 тысяч за ремонт старого телевизора. Теперь его будут судить

Posted 10 февраля, 06:57
Published 10 февраля, 06:57
Modified 10 февраля, 07:14
Updated 10 февраля, 07:14
Как рассказали в прокуратуре, в июле 2024 году у пенсионера сломался купленный 10 лет назад телевизор Philips. Позже в подъезде своего дома мужчина увидел объявление о ремонте бытовой техники, позвонил по указанному номеру и вызвал мастера.
Через час в квартире появился 23-летний парень. Он разобрал телевизор, выяснил, что нужно заменить подсветку, и попросил за неё 9 тысяч рублей. Ему самому подсветка обошлась в 500 рублей, которую он накануне приобрел в интернет-магазине.
За ремонт специалист объявил цену — 104 тысячи рублей. Однако такой суммы у пенсионера не оказалось. Тогда мастер сделал 50% скидку и получил за свой 43 тысяч рублей.
На следующий день пенсионер рассказал о ситуации своему соседу, и тот посоветовал пострадавшему обратиться в полицию. Оценочно-техническая экспертиза показала, что стоимость ремонта такого телевизора составляет 3 тысяч рублей.
«Я сказал дедушке, что моя работа будет стоить 100 тысяч рублей, но дедушка сказал, что тогда он не сможет поехать в санаторий. Тогда я сделал скидку в 50%», — пояснил мастер.
Прокуратура утвердила ему обвинение в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.