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Posted 10 февраля, 04:56

Published 10 февраля, 04:56

Modified 10 февраля, 04:58

Updated 10 февраля, 04:58

МегаФон подключил к LTE-сети четыре села в Красноярском крае

МегаФон подключил к LTE-сети четыре села в Красноярском крае

10 февраля 2025, 04:56
Фото: Пресс-служба МегаФона.
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МегаФон стал первым оператором связи, который обеспечил стабильное покрытие LTE-сети в Бакчете Тасеевского района, Михайловке Дзержинского района, Антропово и Костеньках Назаровского района. Теперь жители этих сел имеют доступ к быстрому интернету и цифровым звонкам при помощи VoLTE.

Все эти села относятся к категории «малых», в каждом проживает не более тысячи человек. В Антропово есть школа, и наличие 4G позволит ученикам пользоваться образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома, а педагогам станет проще готовиться к занятиям.

Мобильный интернет на средней скорости 90 Мбит/с позволит местным жителям звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета в банковских приложениях, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать музыку, общаться и совершать покупки онлайн.

Благодаря построенным базовым станциям сельчане всегда будут на связи с родными и близкими, а при необходимости свяжутся с экстренными службами. Они также могут получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов, которых в поселениях нет, или вызвать врача на дом. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Абоненты в сельской местности, как правило, пользуются мобильным интернетом гораздо активнее, чем городские жители. Кроме голосового общения они переписываются в мессенджерах, часто выходят в социальные сети и видеохостинги. Расширяя границы 4G, мы включаем в контур сети новые локации в разных районах края. Это даёт возможность сельчанам решать многие вопросы, не выезжая за пределы населённого пункта», — говорит директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

Развитие инфраструктуры в сельской местности шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнёрстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. Строительство и модернизация объектов связи являлось одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика РФ», теперь эта работа продолжится в рамках нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«В этом году обеспечение малых сёл услугами сотовой связи и мобильного интернета в Красноярском крае продолжится в рамках двух программ: региональной и федеральной. По краевой программе в 17 сёлах и деревнях местные жители получат доступ к современным услугам связи. Также край примет участие в федеральном проекте „Устранение цифрового неравенства 2.0“, список населенных пунктов, которые будут обеспечены в этом году за федеральный бюджет в рамках УЦН 2.0, появится позднее, когда будет определена квота на регион», — рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.
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