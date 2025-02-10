МегаФон подключил к LTE-сети четыре села в Красноярском крае

Благодаря построенным базовым станциям сельчане всегда будут на связи с родными и близкими, а при необходимости свяжутся с экстренными службами. Они также могут получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов, которых в поселениях нет, или вызвать врача на дом. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.