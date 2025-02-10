Москвичи и красноярец построили дом без документов и продали квартир на 53 миллиона

Posted 10 февраля, 06:59
Published 10 февраля, 06:59
Modified 10 февраля, 08:10
Updated 10 февраля, 08:10
В СК сообщили, что в 2014 году два жителя Москва и один красноярец без разрешительной документации организовали строительство многоквартирного дома на участке с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» в микрорайоне Покровский.
С 2014 года по 2017 года фигуранты продавали гражданам доли в виде квартир на праве общей долевой собственности. В итоге квартиры в построенном трехэтажном доме продали 57 жителям на сумму более 53 миллионов рублей.
В 2021 году суд признал этот дом судом самовольной постройкой, подлежащей сносу.
Против них возбудили и расследовали уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Уголовное дело направили в прокуратуру, а затем передадут в суд.
Двое фигурантов — жители столицы — содержатся под стражей. Красноярцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 189 миллионов рублей.