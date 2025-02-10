На хоккейном матче провели минуту молчания в память о погибшем на трибунах болельщике

Трагедия произошла 8 февраля на матче красноярского «Сокола» против «Рубина». Мужчине стало плохо на трибуне и он потерял сознание. Бригада медиков, которая дежурит на арене, пыталась реанимировать мужчину. Однако спасти его не удалось.