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Posted 10 февраля, 12:26

Published 10 февраля, 12:26

Modified 10 февраля, 12:45

Updated 10 февраля, 12:45

На хоккейном матче провели минуту молчания в память о погибшем на трибунах болельщике

На хоккейном матче провели минуту молчания в память о погибшем на трибунах болельщике

10 февраля 2025, 12:26
Фото: prmira.ru.
На хоккейном матче в «Платинум Арене» 10 февраля почтили память погибшего болельщика.

Трагедия произошла 8 февраля на матче красноярского «Сокола» против «Рубина». Мужчине стало плохо на трибуне и он потерял сознание. Бригада медиков, которая дежурит на арене, пыталась реанимировать мужчину. Однако спасти его не удалось.

В пресс-службе хоккейного клуба предположили, что мужчина мог умереть из-за острой сердечной недостаточности или хронических проблем со здоровьем.

Как сообщают читатели «ПМ», на матче красноярского «Сокола» против «Югры» в «Платинум Арене» 10 февраля погибшего болельщика почтили минутой молчания. Ведущий назвал его «истинным фанатом, который последние минуты жизни провел на хоккее».

Фото: prmira.ru

Ранее болельщики рассказывали, что трагедия произошла буквально на первых минутах матча. Зрителей сектора попросили пересесть и два периода сектор был пустой». После приезда полиции тело мужчины все-таки вынесли с трибуны.

#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Матч#Хоккей#Погибший
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