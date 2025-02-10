На хоккейном матче провели минуту молчания в память о погибшем на трибунах болельщике

Posted 10 февраля, 12:26
Published 10 февраля, 12:26
Modified 10 февраля, 12:45
Updated 10 февраля, 12:45
Трагедия произошла 8 февраля на матче красноярского «Сокола» против «Рубина». Мужчине стало плохо на трибуне и он потерял сознание. Бригада медиков, которая дежурит на арене, пыталась реанимировать мужчину. Однако спасти его не удалось.
В пресс-службе хоккейного клуба предположили, что мужчина мог умереть из-за острой сердечной недостаточности или хронических проблем со здоровьем.
Как сообщают читатели «ПМ», на матче красноярского «Сокола» против «Югры» в «Платинум Арене» 10 февраля погибшего болельщика почтили минутой молчания. Ведущий назвал его «истинным фанатом, который последние минуты жизни провел на хоккее».
Ранее болельщики рассказывали, что трагедия произошла буквально на первых минутах матча. Зрителей сектора попросили пересесть и два периода сектор был пустой». После приезда полиции тело мужчины все-таки вынесли с трибуны.