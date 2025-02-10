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Posted 10 февраля, 11:07

Published 10 февраля, 11:07

Modified 10 февраля, 11:13

Updated 10 февраля, 11:13

На концерт Шамана в Красноярске впервые не раскупили все билеты

На концерт Шамана в Красноярске впервые не раскупили все билеты

10 февраля 2025, 11:07
Фото: t.me/shaman_channel.
В Красноярске не распродали все билеты на концерт Шамана, который пройдет сегодня, 10 февраля. На предыдущие его выступления в городе раскупали все места.

Согласно данным сервиса «Яндекс Афиша» на 17:40, на концерт во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина осталось 199 билетов. Больше всего свободных мест есть в партере, где стоимость за каждый билет варьируется от 7000 до 9500 рублей. Самые дешевые остались в боковом секторе — от 3000 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru

О выступлении Шамана стало известно в ноябре 2024 года. Тогда стоимость билетов составляла от 2000 до 9000 рублей.

Это уже третье выступление певца за последнее время. До этого Шаман выступал в Красноярске 24 февраля 2024 года и 7 декабря 2023 года. Билеты тогда были распроданы.

  • В этот раз Шаман был и в Железногорске, где провел встречу с семьями военных.
  • А в Красноярск приехала Екатерина Мизулина, ее приезд связывают с гастролями певца.
  • Ранее в сеть выложили райдер Шамана. Из него следует, что стоимость одного его полуторачасового концерта в среднем равна 12 миллионам.
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#Владислав Савончик#Общество#Концерты#Концерт#Шаман
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