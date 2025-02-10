На концерт Шамана в Красноярске впервые не раскупили все билеты

Согласно данным сервиса «Яндекс Афиша» на 17:40, на концерт во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина осталось 199 билетов. Больше всего свободных мест есть в партере, где стоимость за каждый билет варьируется от 7000 до 9500 рублей. Самые дешевые остались в боковом секторе — от 3000 рублей.