На концерт Шамана в Красноярске впервые не раскупили все билеты

Posted 10 февраля, 11:07
Published 10 февраля, 11:07
Modified 10 февраля, 11:13
Updated 10 февраля, 11:13
Согласно данным сервиса «Яндекс Афиша» на 17:40, на концерт во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина осталось 199 билетов. Больше всего свободных мест есть в партере, где стоимость за каждый билет варьируется от 7000 до 9500 рублей. Самые дешевые остались в боковом секторе — от 3000 рублей.
О выступлении Шамана стало известно в ноябре 2024 года. Тогда стоимость билетов составляла от 2000 до 9000 рублей.
Это уже третье выступление певца за последнее время. До этого Шаман выступал в Красноярске 24 февраля 2024 года и 7 декабря 2023 года. Билеты тогда были распроданы.