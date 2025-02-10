На водозаборах Красноярска начались планово-предупредительные ремонты

Posted 10 февраля, 03:49
Published 10 февраля, 03:49
Modified 10 февраля, 03:51
Updated 10 февраля, 03:51
Всего на семи водозаборах города работают 750 насосов, 720 из них в течение года дважды остановят для замены деталей и других технологических операций, еще 30 капитально отремонтируют.
Самый большой объем ремонтных работ предстоит выполнить на водозаборе «Гремячий лог», где в технологии водоподготовки задействована четверть всех перекачивающих воду насосов.
«Поочередный ремонт насосных агрегатов не только повышает надёжность работы городской системы питьевого водоснабжения в целом, но и позволяет стабильно последние годы сокращать время полной остановки водозаборов для подготовки к зиме. Сейчас работаем над графиком подготовки уже к следующему зимнему периоду с учетом плана летних общегородских мероприятий, который традиционно разрабатывает администрация Красноярска» — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
Ежегодная остановка водозаборов производится для выполнения работ, требующих полного отключения электроэнергии. В первую очередь, это ремонт электрооборудования, без которого невозможны подача питьевой воды и отведение стоков.
«КрасКом» третье предприятие в Красноярске по количеству потребляемой электроэнергии после КрАЗа и Красноярской железной дороги.