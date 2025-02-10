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Posted 10 февраля, 03:49

Published 10 февраля, 03:49

Modified 10 февраля, 03:51

Updated 10 февраля, 03:51

На водозаборах Красноярска начались планово-предупредительные ремонты

На водозаборах Красноярска начались планово-предупредительные ремонты

10 февраля 2025, 03:49
Фото: КрасКом.
В Красноярске начались планово-предупредительные ремонты на водозаборах. Работы проводят специалисты «Краскома».

Всего на семи водозаборах города работают 750 насосов, 720 из них в течение года дважды остановят для замены деталей и других технологических операций, еще 30 капитально отремонтируют.

Самый большой объем ремонтных работ предстоит выполнить на водозаборе «Гремячий лог», где в технологии водоподготовки задействована четверть всех перекачивающих воду насосов.

Фото: КрасКом
«Поочередный ремонт насосных агрегатов не только повышает надёжность работы городской системы питьевого водоснабжения в целом, но и позволяет стабильно последние годы сокращать время полной остановки водозаборов для подготовки к зиме. Сейчас работаем над графиком подготовки уже к следующему зимнему периоду с учетом плана летних общегородских мероприятий, который традиционно разрабатывает администрация Красноярска» — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

Ежегодная остановка водозаборов производится для выполнения работ, требующих полного отключения электроэнергии. В первую очередь, это ремонт электрооборудования, без которого невозможны подача питьевой воды и отведение стоков.

«КрасКом» третье предприятие в Красноярске по количеству потребляемой электроэнергии после КрАЗа и Красноярской железной дороги.

#Владислав Савончик
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