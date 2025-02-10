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Posted 10 февраля, 04:32

Published 10 февраля, 04:32

Modified 10 февраля, 04:34

Updated 10 февраля, 04:34

Премии за найденную опасность и обучение играми: красноярские речники об охране труда

Премии за найденную опасность и обучение играми: красноярские речники об охране труда

10 февраля 2025, 04:32
Фото: Енисейское пароходство.
Енисейское пароходство подвело итоги мероприятий по охране труда и промышленной безопасности в 2024 году. В компании рассказали о поощрении сотрудников за выявленные опасности на работе, о геймифицированном обучении и о затратах на специальную одежду для рабочих.

За год на мероприятия по охране труда компания затратила 121,5 млн рулей, что на 47% больше, чем в 2023 году. Из них наибольшая часть, 71,5 млн рублей, направлена на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. В числе прочих затрат — реализация санитарно-гигиенических мероприятий и подготовка сотрудников по охране труда.

В течение года во всех подразделениях компании, включая филиалы и дочерние общества, Красноярский речной и Лесосибирский порт, проходили встречи с работниками. Участие в них приняли около 600 человек. Было разработано более 90 мероприятий по улучшению условий труда и безопасному производству работ, и ряд из них уже выполнены. Например, оборудованы помещения для сушки спецодежды, приобретены дополнительные инструменты для исключения ручного труда и многое другое.

На всех предприятиях продолжалось обучение работников правилам охраны труда. Причем ведется оно при помощи современных методик. В частности, в прошедшем году в процесс обучения были внедрены элементы геймификации: знания, полученные при обучении, закрепляются при проведении игры. Игры проводятся как в командном зачете, так и в индивидуальном. Сотрудники отмечают, что такой формат интересен и позволяет прочно закрепить знания и навыки в области безопасности на производстве.

Помимо этого, работники активно участвуют в выявлении возможных рисков на производстве и выносят предложения по их устранению. За это пароходство поощряет сотрудников премиями. Выступающие части арматуры, неудобные подъемные механизмы и прочие риски в рабочих зонах устранены благодаря заводчанам. Всего за 2024 год поступило 14 обращений от 17 сотрудников — это почти втрое больше в сравнении с 2023 годом. Тогда инициативу проявили всего пять человек.

«Итоги и достижения минувшего года говорят о том, что реализуемая стратегия в области производственной безопасности обеспечивает вовлеченность все большего числа работников Енисейского речного пароходства и его дочерних предприятий в развитие культуры безопасности», — подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.
#Владислав Савончик
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