Премии за найденную опасность и обучение играми: красноярские речники об охране труда

В течение года во всех подразделениях компании, включая филиалы и дочерние общества, Красноярский речной и Лесосибирский порт, проходили встречи с работниками. Участие в них приняли около 600 человек. Было разработано более 90 мероприятий по улучшению условий труда и безопасному производству работ, и ряд из них уже выполнены. Например, оборудованы помещения для сушки спецодежды, приобретены дополнительные инструменты для исключения ручного труда и многое другое.