Семья из из Красной Сопки может написать заявление после «Пусть говорят»

Posted 10 февраля, 02:18
Published 10 февраля, 02:18
Modified 10 февраля, 07:30
Updated 10 февраля, 07:30
Родители погибших детей из Красной Сопки приняли участие в шоу «Пусть говорят». В выпуске они рассказали подробности трагедии. В эфире журналистка и блогер Диана Пегас заявила, что провела собственное расследование. По ее словам, в одном из телефонов якобы был запрос в интернете о том, как отравить всю семью. Блогер назвала это официальным фактом, который якобы подтвердили следователи.
Журналистка предположила, что информацию искала мать погибших детей — Виктория Виноградова. В региональном СК опровергли заявление Пегас и назвали вымыслом.
Виктория Виноградова в разговоре с sibnovosti.ru сказала, что, возможно, она напишет заявление в правоохранительные органы на Диану Пегас за клевету. При этом женщина сообщила, что ей нужно посоветоваться со своим супругом.
Сама блогер не отвечает на сообщения и звонки журналистов.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).
По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.
Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети. Ночью 2 февраля 2025 года умер пятый ребенок — 3-месячный младенец. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.
В прокуратуре отметили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.