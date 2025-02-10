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Posted 10 февраля, 02:18

Published 10 февраля, 02:18

Modified 10 февраля, 07:30

Updated 10 февраля, 07:30

Семья из из Красной Сопки может написать заявление после «Пусть говорят»

Семья из из Красной Сопки может написать заявление после «Пусть говорят»

10 февраля 2025, 02:18
Фото: Пусть говорят.
Сюжет
Отравление семьи
Родители погибших детей из Красной Сопки могут написать заявление на журналистку Диану Пегас. Блогер заявила, что мать погибших детей якобы искала в интернете, как отравить семью.

Родители погибших детей из Красной Сопки приняли участие в шоу «Пусть говорят». В выпуске они рассказали подробности трагедии. В эфире журналистка и блогер Диана Пегас заявила, что провела собственное расследование. По ее словам, в одном из телефонов якобы был запрос в интернете о том, как отравить всю семью. Блогер назвала это официальным фактом, который якобы подтвердили следователи.

Журналистка предположила, что информацию искала мать погибших детей — Виктория Виноградова. В региональном СК опровергли заявление Пегас и назвали вымыслом.

Виктория Виноградова в разговоре с sibnovosti.ru сказала, что, возможно, она напишет заявление в правоохранительные органы на Диану Пегас за клевету. При этом женщина сообщила, что ей нужно посоветоваться со своим супругом.

Сама блогер не отвечает на сообщения и звонки журналистов.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).

По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.

Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети. Ночью 2 февраля 2025 года умер пятый ребенок — 3-месячный младенец. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.

В прокуратуре отметили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Иск#Красноярский край#Клевета#Шоу#Отравление#Красная Сопка#Родители#Журналистка#Отравление семьи
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