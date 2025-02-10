Семья из из Красной Сопки может написать заявление после «Пусть говорят»

Родители погибших детей из Красной Сопки приняли участие в шоу «Пусть говорят». В выпуске они рассказали подробности трагедии. В эфире журналистка и блогер Диана Пегас заявила, что провела собственное расследование. По ее словам, в одном из телефонов якобы был запрос в интернете о том, как отравить всю семью. Блогер назвала это официальным фактом, который якобы подтвердили следователи.