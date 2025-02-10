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Posted 10 февраля, 03:18

Published 10 февраля, 03:18

Modified 10 февраля, 03:18

Updated 10 февраля, 03:18

«Русгидро» построит семь домов на месте бывшей федеральной дачи в красноярских Соснах

«Русгидро» построит семь домов на месте бывшей федеральной дачи в красноярских Соснах

10 февраля 2025, 03:18
Фото: krasnoyarsk.cian.ru.
Компания «Русгидро» планирует построить еще семь домов в красноярских Соснах. Недвижимость появится на месте бывшей федеральной дачи.

Информация появилась на портале госзакупок. В ноябре прошлого года компания заказала разработку проектной документации на строительство семи жилых домов и вспомогательных зданий на улице Лесной, 171. Судя по кадастровой карте, недалеко от участка находится вертолетная площадка.

Участок № 171 на Лесной — это бывшая федеральная дача в красноярских Соснах. В марте 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продаже дачи.

Площадь участка составляет 10,4 тысячи квадратных метров. Там находилась дача в 65 квадратов и еще пять зданий, площадью от 64 до 154 квадратов.

Фото: egrp365.org

Стоимость работ — 22 миллиона 352 тысячи рублей. Завершить работы нужно до мая 2025 года.

Еще «Русгидро» заказало работы по разработке дизайн-проектов для будущих домов в Соснах. Работы оценили в 6,3 миллиона рублей.

Кроме того, компания заказала снос старых зданий и сооружений, установку заборов, а также расчистку территории. Стоимость работ — 7 миллионов 685 тысяч рублей.

  • Ранее мы писали о том, что «Русгидро» планирует освободить свой офис в Москве и переехать в Красноярск в середине 2025 года.

  • «Русгидро» потратило на переезд в Красноярск свыше 16 миллиардов рублей.

  • Тут мы рассказывали, что «Русгидро» потратит более 156 млн рублей на покупку бытовой техники, люстр и штор для квартир сотрудников, которые переедут в Красноярск.

  • В начале февраля 2025 года на крыше штаб-квартиры компании начали строить вертолетную площадку.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Закупки#Русгидро#Компания#Сосны
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