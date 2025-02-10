«Русгидро» построит семь домов на месте бывшей федеральной дачи в красноярских Соснах

Информация появилась на портале госзакупок. В ноябре прошлого года компания заказала разработку проектной документации на строительство семи жилых домов и вспомогательных зданий на улице Лесной, 171. Судя по кадастровой карте, недалеко от участка находится вертолетная площадка.