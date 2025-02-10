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Posted 10 февраля, 10:03

Published 10 февраля, 10:03

Modified 10 февраля, 10:11

Updated 10 февраля, 10:11

Шаман был в Железногорске. В сети хейтят его треники, а местные злятся из-за пропуска

Шаман был в Железногорске. В сети хейтят его треники, а местные злятся из-за пропуска

10 февраля 2025, 10:03
Фото: Администрация Железногорска.
Певец Шаман провел встречу в Железногорске. Но в соцсетях некоторые раскритиковали его за внешний вид, а местных властей — за пропуск исполнителя в закрытый город.

Шаман посетил Железногорск 9 февраля, где встретился с курсантами МЧС и семьями военных, участвующих в СВО. Видео со встречи опубликовала местная администрация.

Видео: Администрация Железногорска.

В соцсетях часть пользователей раскритиковали певца. Им не понравилось то, что на встрече он был неформально одет.

«Одежду можно было бы и нормальную надеть»
«Мог бы прилично одеться»
«Кроме треников ничего с собой не взял?»
«Другой одежды у него нет?»

Другие встали на сторону Шамана.

«Он с самолёта сразу на встречу поехал. И, да, он не заморачивается в плане одежды. Ярослав не похож на остальных звезд, для него важнее суть, а не фантик»
«Классный, искренний, непосредственный и крутой музыкант. Его песни знает и поет почти вся страна. Моськи тявкают, а караван идет»
«Одет стильно и модно. Красив как бог. Странные придирки. В провинции немного отстают от трендов моды, но можно следить за показами в интернете»

Также в комментариях под постом в группе администрации Железногорска несколько пользователей спросили у властей, как Шаман получил пропуск в закрытый город и сколько заплатили за его визит.

«А ему кто пропуск сделал? Заранее за 2-3 месяца? Если нет, то напишите, как его в город привезли. Очень хочется так же быстро рабочим пропуска делать. Или у нас закон не для всех? И сколько стоил визит нашего „Изумруда эстрады“? Он благотворительный? Если есть договор, то какая цена?»
«На то он и Шаман, чтобы КПП проходить. У остальных такого заклинания нет»

Один из жителей Железногорска в беседе с «ПМ» заявил, что в городе есть серьезная проблема с пропусками и она касается абсолютно всех.

«Официально устраиваешь работягу, ждёшь пропуск 2-3 месяца. С этой проблемой сталкиваются вообще все, даже большие производства. Пропуска „вездеходы“ только на Горно-химическом комбинате и Испытательном техническом центре — НПО ПМ».

«Проспект Мира» несколько раз звонил в пресс-службу администрации Железногорска. Однако в приемной нам ответили, что специалиста сейчас нет на месте, так как она находится на совещании.

10 февраля состоится концерт Шамана в Красноярске. Он выступит во Дворце спорта Ивана Ярыгина.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Железногорск#Администрация#Шаман#Певец
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