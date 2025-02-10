Шаман был в Железногорске. В сети хейтят его треники, а местные злятся из-за пропуска

Posted 10 февраля, 10:03
Published 10 февраля, 10:03
Modified 10 февраля, 10:11
Updated 10 февраля, 10:11
Шаман посетил Железногорск 9 февраля, где встретился с курсантами МЧС и семьями военных, участвующих в СВО. Видео со встречи опубликовала местная администрация.
В соцсетях часть пользователей раскритиковали певца. Им не понравилось то, что на встрече он был неформально одет.
«Одежду можно было бы и нормальную надеть»
«Мог бы прилично одеться»
«Кроме треников ничего с собой не взял?»
«Другой одежды у него нет?»
Другие встали на сторону Шамана.
«Он с самолёта сразу на встречу поехал. И, да, он не заморачивается в плане одежды. Ярослав не похож на остальных звезд, для него важнее суть, а не фантик»
«Классный, искренний, непосредственный и крутой музыкант. Его песни знает и поет почти вся страна. Моськи тявкают, а караван идет»
«Одет стильно и модно. Красив как бог. Странные придирки. В провинции немного отстают от трендов моды, но можно следить за показами в интернете»
Также в комментариях под постом в группе администрации Железногорска несколько пользователей спросили у властей, как Шаман получил пропуск в закрытый город и сколько заплатили за его визит.
«А ему кто пропуск сделал? Заранее за 2-3 месяца? Если нет, то напишите, как его в город привезли. Очень хочется так же быстро рабочим пропуска делать. Или у нас закон не для всех? И сколько стоил визит нашего „Изумруда эстрады“? Он благотворительный? Если есть договор, то какая цена?»
«На то он и Шаман, чтобы КПП проходить. У остальных такого заклинания нет»
Один из жителей Железногорска в беседе с «ПМ» заявил, что в городе есть серьезная проблема с пропусками и она касается абсолютно всех.
«Официально устраиваешь работягу, ждёшь пропуск 2-3 месяца. С этой проблемой сталкиваются вообще все, даже большие производства. Пропуска „вездеходы“ только на Горно-химическом комбинате и Испытательном техническом центре — НПО ПМ».
«Проспект Мира» несколько раз звонил в пресс-службу администрации Железногорска. Однако в приемной нам ответили, что специалиста сейчас нет на месте, так как она находится на совещании.
10 февраля состоится концерт Шамана в Красноярске. Он выступит во Дворце спорта Ивана Ярыгина.