prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 05:06

Published 10 февраля, 05:06

Modified 10 февраля, 05:14

Updated 10 февраля, 05:14

Стоматологам в Красноярске готовы платить до 400 тысяч рублей

Стало известно, сколько зарабатывают стоматологи в Красноярске

10 февраля 2025, 05:06
Фото: 1MI.

Стоматологам в Красноярске готовы платить до 400 тысяч рублей

Аналитики выяснили, на сколько чаще работодатели стали искать стоматологов в Красноярском крае в 2024 году и сколько такие специалисты могут зарабатывать.

Исследование провели эксперты рекрутингового сервиса hh.ru. За весь 2024 год в Красноярском крае открыли более 700 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 37% больше, чем годом ранее. А в целом по стране — на 17%.

Медиана зарплат, которые работодатели готовы платить стоматологам, составила 150 тысяч рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 32% — на 36,1 тысяч рублей.

Предлагаемые зарплаты стоматологам и другим врачам значительно отличаются. Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 94,3 тысяч рублей в среднем — это на 55,7 тысяч рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.

В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для красноярских зубных врачей зафиксирован в для стоматолога хирурга-имплантолога (от 150 000 до 400 000 ₽), стоматолога-ортопеда (от 150 000 до 400 000 ₽), стоматолог-хирург (от 300 000 ₽), стоматолог-терапевт, (от 250 000 до 350 000 ₽)

Читайте также:
Кому в Красноярске и крае готовы платить зарплату в 320 тысяч?Сколько зарабатывают курьеры в Красноярске? Спрос на них вырос на 54%80% красноярцев оказались довольны своей работой и карьерой
#Владислав Савончик#Красноярск#Работа#Экономика#Зарплата#Вакансии#Стоматология#2024#Hh.ru#Специалисты#Хирургия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика