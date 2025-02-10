Стало известно, сколько зарабатывают стоматологи в Красноярске

Posted 10 февраля, 05:06
Published 10 февраля, 05:06
Modified 10 февраля, 05:14
Updated 10 февраля, 05:14
Исследование провели эксперты рекрутингового сервиса hh.ru. За весь 2024 год в Красноярском крае открыли более 700 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 37% больше, чем годом ранее. А в целом по стране — на 17%.
Медиана зарплат, которые работодатели готовы платить стоматологам, составила 150 тысяч рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 32% — на 36,1 тысяч рублей.
Предлагаемые зарплаты стоматологам и другим врачам значительно отличаются. Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 94,3 тысяч рублей в среднем — это на 55,7 тысяч рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.
В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для красноярских зубных врачей зафиксирован в для стоматолога хирурга-имплантолога (от 150 000 до 400 000 ₽), стоматолога-ортопеда (от 150 000 до 400 000 ₽), стоматолог-хирург (от 300 000 ₽), стоматолог-терапевт, (от 250 000 до 350 000 ₽)