Стало известно, во сколько обошлась краю «Галерея Енисей»

Posted 10 февраля, 08:52
Published 10 февраля, 08:52
Modified 10 февраля, 09:39
Updated 10 февраля, 09:39
Парламентарий поделился ответом от администрации губернатора. В письме говорится, что национальный центр в «Галереи Енисей» на Дубровинского, 1Ж и 1И создают по поручению президента. Сейчас ведется работа по обследованию здания, проектированию экспозиции и другое. После этого определится стоимость всех работ. В администрации подчеркивают, что ведется работа на привлечение средств из федерального бюджета.
Бойков отметил, что комплекс долгое время не могли продать, со временем его цена снизилась до 750 миллионов рублей, но правительство купило комплекс за 900 миллионов рублей.
«Как следует из ответа краевого правительства, проводятся работы по обследованию здания, проектированию, разработке документации, по результатам которых будет определена стоимость ремонтных работ. Похоже, что здание „за дорого“ купили без должного его обследования, и теперь оно требует ремонта, неизвестно за какие деньги», — написал Бойков.
В блоке на Дубровинского, 1Ж находится акваклуб «Вода». В конце 2023 года владелец комплекса подал в суд на предпринимателей, требуя сначала 54 миллиона рублей, а затем закрытия «Воды». Из-за акваклуба в соседних помещениях ТРЦ отсырели помещения, испортились оборудование, утверждал истец. Суды по искам продолжаются.
«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу как минимум с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.
С 15 января 2025 года частью комплекса Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб», который владел этой частью с 2018 года.
Ранее мы рассказывали, что именно планируют сделать в «Галереи Енисей».