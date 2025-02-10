prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 08:52

Published 10 февраля, 08:52

Modified 10 февраля, 09:39

Updated 10 февраля, 09:39

Красноярский край потратит на наццентр в «Галерее Енисей» больше миллиарда

Стало известно, во сколько обошлась краю «Галерея Енисей»

10 февраля 2025, 08:52
Фото: Михаил Котюков.

Красноярский край потратит на наццентр в «Галерее Енисей» больше миллиарда

На покупку здания «Галереи Енисей» из бюджета Красноярского края выделили 900 миллионов рублей. Еще 460 миллионов предусмотрены на создание экспозиции выставочного комплекса национального цента «Россия». Об рассказал депутат заксобрания Алексей Бойков.

Парламентарий поделился ответом от администрации губернатора. В письме говорится, что национальный центр в «Галереи Енисей» на Дубровинского, 1Ж и 1И создают по поручению президента. Сейчас ведется работа по обследованию здания, проектированию экспозиции и другое. После этого определится стоимость всех работ. В администрации подчеркивают, что ведется работа на привлечение средств из федерального бюджета.

Фото: Алексей Бойков

Бойков отметил, что комплекс долгое время не могли продать, со временем его цена снизилась до 750 миллионов рублей, но правительство купило комплекс за 900 миллионов рублей.

«Как следует из ответа краевого правительства, проводятся работы по обследованию здания, проектированию, разработке документации, по результатам которых будет определена стоимость ремонтных работ. Похоже, что здание „за дорого“ купили без должного его обследования, и теперь оно требует ремонта, неизвестно за какие деньги», — написал Бойков.

В блоке на Дубровинского, 1Ж находится акваклуб «Вода». В конце 2023 года владелец комплекса подал в суд на предпринимателей, требуя сначала 54 миллиона рублей, а затем закрытия «Воды». Из-за акваклуба в соседних помещениях ТРЦ отсырели помещения, испортились оборудование, утверждал истец. Суды по искам продолжаются.

«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу как минимум с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.

С 15 января 2025 года частью комплекса Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб», который владел этой частью с 2018 года.

Ранее мы рассказывали, что именно планируют сделать в «Галереи Енисей».

Читайте также:
В Красноярске хотят создать центр развития искусственного интеллектаПод Красноярском откроется новый комплекс с бассейнами и рестораномСтройку 15-этажного бизнес-комплекса с апартаментами на Каче приостановили
#Владислав Савончик#Красноярский край#Суды#Алексей Бойков#Дубровинского#Галерея Енисей#Покупка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика