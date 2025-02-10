Стало известно, во сколько обошлась краю «Галерея Енисей»

Парламентарий поделился ответом от администрации губернатора. В письме говорится, что национальный центр в «Галереи Енисей» на Дубровинского, 1Ж и 1И создают по поручению президента. Сейчас ведется работа по обследованию здания, проектированию экспозиции и другое. После этого определится стоимость всех работ. В администрации подчеркивают, что ведется работа на привлечение средств из федерального бюджета.