Студентка получила работу в «Полюсе» благодаря «Зачетке желаний»

Posted 10 февраля, 09:38
Published 10 февраля, 09:38
Modified 10 февраля, 09:40
Updated 10 февраля, 09:40
Представители «Полюса» часто приезжают в иркутский Политех, и студенты знают о возможном для них карьерном треке в компании. На одном из форумов, организованных «Полюсом», Софья услышала много интересного о перспективах и возможностях работы в самой крупной золотодобывающей компании страны. Через три дня после подачи заявки в «Зачетку желаний» ей позвонили из компании и пригласили на работу вахтовым методом.
Сейчас Софья готовится к выходу на работу. Она настроена на получение важного практического опыта и стажа на желаемом месте.
«Оказалось, что мне помогли не только с рекомендательным письмом, но и в целом с трудоустройством. Мне писали, что моё желание уже выполняется, но я не думала, что так быстро все произойдёт. От меня попросили резюме и через пару дней мне позвонили из компании, сказав, что готовы принять меня на работу. Это будет вахтовый метод. Работа на месторождении. Я летом была на подобной практике. Поэтому ничего сложного в этом для себя не вижу. Считаю, что работа такого формата удобнее, чем 5/2. Ведь свободное время на межвахте ты можешь потратить на своё развитие в других сферах», — рассказывает Софья.
Родители и молодой человек также поддерживают выбор девушки. Сам парень, кстати, вскоре закончит ИРНИТУ по направлению «Горное дело» и тоже поедет работать вахтой на один из активов компании «Полюс».