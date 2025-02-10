Студентка получила работу в «Полюсе» благодаря «Зачетке желаний»

«Оказалось, что мне помогли не только с рекомендательным письмом, но и в целом с трудоустройством. Мне писали, что моё желание уже выполняется, но я не думала, что так быстро все произойдёт. От меня попросили резюме и через пару дней мне позвонили из компании, сказав, что готовы принять меня на работу. Это будет вахтовый метод. Работа на месторождении. Я летом была на подобной практике. Поэтому ничего сложного в этом для себя не вижу. Считаю, что работа такого формата удобнее, чем 5/2. Ведь свободное время на межвахте ты можешь потратить на своё развитие в других сферах», — рассказывает Софья.