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Posted 10 февраля, 09:38

Published 10 февраля, 09:38

Modified 10 февраля, 09:40

Updated 10 февраля, 09:40

Студентка получила работу в «Полюсе» благодаря «Зачетке желаний»

Студентка получила работу в «Полюсе» благодаря «Зачетке желаний»

10 февраля 2025, 09:38
Фото: Компания «Полюс».
Реклама. АО «Полюс Красноярск». erid: 2W5zFJLdeZW
Студентка 4 курса ИРНИТУ Софья Овчинникова осуществила свою мечту благодаря акции «Зачетка желаний». Девушка хотела получить рекомендательное письмо для трудоустройства в компанию «Полюс Красноярск» и два года принимала участие в данной акции. В этом году ей повезло.

Представители «Полюса» часто приезжают в иркутский Политех, и студенты знают о возможном для них карьерном треке в компании. На одном из форумов, организованных «Полюсом», Софья услышала много интересного о перспективах и возможностях работы в самой крупной золотодобывающей компании страны. Через три дня после подачи заявки в «Зачетку желаний» ей позвонили из компании и пригласили на работу вахтовым методом.

Сейчас Софья готовится к выходу на работу. Она настроена на получение важного практического опыта и стажа на желаемом месте.

«Оказалось, что мне помогли не только с рекомендательным письмом, но и в целом с трудоустройством. Мне писали, что моё желание уже выполняется, но я не думала, что так быстро все произойдёт. От меня попросили резюме и через пару дней мне позвонили из компании, сказав, что готовы принять меня на работу. Это будет вахтовый метод. Работа на месторождении. Я летом была на подобной практике. Поэтому ничего сложного в этом для себя не вижу. Считаю, что работа такого формата удобнее, чем 5/2. Ведь свободное время на межвахте ты можешь потратить на своё развитие в других сферах», — рассказывает Софья.

Родители и молодой человек также поддерживают выбор девушки. Сам парень, кстати, вскоре закончит ИРНИТУ по направлению «Горное дело» и тоже поедет работать вахтой на один из активов компании «Полюс».

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