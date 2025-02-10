prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 11:48

Published 10 февраля, 11:48

Modified 10 февраля, 12:46

Updated 10 февраля, 12:46

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, чем ей понравился Красноярск

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, чем ей понравился Красноярск

10 февраля 2025, 11:48
Фото: Юлия Барановская, соцсети.
Телеведущая Юлия Барановская прилетела в Красноярск. В своих соцсетях она поделилась впечатлениями о поездке.

Как написала Барановская в своих соцсетях, в Красноярске она прилетела в Красноярск 8 февраля — в городе она впервые, и он ей «нравится». На выходных она успела подняться на Торгашинский хребет и посетила премьеру спектакля «Турандот» в Театре оперы и балета. Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.

«Лестница очень удобная, очень легко поднимаешься, с супер красивыми видами. Погода классная, небо красивое, солнышко. Прекрасный Красноярск!»
Видео: Юлия Барановская, соцсети.

Постановку она назвала «Турандот» потрясающей и отметила, что зал аплодировал стоя.

Юлия Барановская — радио- и телеведущая. Она известна как соведущая программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». С 2016 года выступает в роли защитницы в программе «Модный приговор».

Читайте также:
Лебедев снова похвалил Красноярск за рестораны. А в Новосибирске «поесть негде»Певец Сергей Лазарев сбежал из новосибирского ресторана, но похвалил красноярскийДизайнер Артемий Лебедев прилетел в Красноярск и посоветовал, что в нем посетить
#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Поездка#Торгашинский хребет#Телеведущий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика