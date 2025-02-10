Телеведущая Юлия Барановская рассказала, чем ей понравился Красноярск

Как написала Барановская в своих соцсетях, в Красноярске она прилетела в Красноярск 8 февраля — в городе она впервые, и он ей «нравится». На выходных она успела подняться на Торгашинский хребет и посетила премьеру спектакля «Турандот» в Театре оперы и балета. Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.