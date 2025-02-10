Телеведущая Юлия Барановская рассказала, чем ей понравился Красноярск

Posted 10 февраля, 11:48
Published 10 февраля, 11:48
Modified 10 февраля, 12:46
Updated 10 февраля, 12:46
Как написала Барановская в своих соцсетях, в Красноярске она прилетела в Красноярск 8 февраля — в городе она впервые, и он ей «нравится». На выходных она успела подняться на Торгашинский хребет и посетила премьеру спектакля «Турандот» в Театре оперы и балета. Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.
«Лестница очень удобная, очень легко поднимаешься, с супер красивыми видами. Погода классная, небо красивое, солнышко. Прекрасный Красноярск!»
Постановку она назвала «Турандот» потрясающей и отметила, что зал аплодировал стоя.
Юлия Барановская — радио- и телеведущая. Она известна как соведущая программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». С 2016 года выступает в роли защитницы в программе «Модный приговор».