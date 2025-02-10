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Posted 10 февраля, 02:35

Published 10 февраля, 02:35

Modified 10 февраля, 02:38

Updated 10 февраля, 02:38

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком на юге Красноярского края

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком на юге Красноярского края

10 февраля 2025, 02:35
Фото: t.me/mvd_24.
В Красноярском крае на трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Пострадали пять человек.

Инцидент произошел накануне вечером, 9 февраля, в Шушенском районе. Предварительно, 40-летний водитель «Тойота Платц» ехал в сторону Кызыла.

В какой-то момент он выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво».

Видео: t.me/mvd_24.

В итоге пострадал водитель «Тойоты» и четверо его пассажиров, включая троих детей. В ГАИ отмечают, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас сотрудники ДПС выясняют подробности аварии.

Ранее мы писали о том, что в Балахтинском районе легковушка столкнулась с грузовиком, который чистил снег. В результате владелицу легкового автомобиля доставили в больницу, а ее 15-летний сын погиб на месте.

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