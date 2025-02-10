Усс в соцсетях наехал на Котюкова? Спросили политологов

Александр Усс в соцсетях высказался об уходе Алексея Панова с поста министра природных ресурсов Красноярского края и порассуждал о кадровой политике в регионе. В телеграм-каналах начали обсуждать, не критикует ли так бывший губернатор нынешнего. «ПМ» спросил политологов, что они думают об этом.

6 февраля на сессии краевого заксобрания депутаты поблагодарили Алексея Панова за работу на посту министра природных ресурсов и лесного хозяйства, поздравив с переходом на «федеральный уровень». После этого депутат Елена Пензина в соцсетях написала, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана». На следующий день в телеграм-канале бывшего губернатора края и нынешнего сенатора Александра Усса вышел пост, посвященный уходу Панова и не только. «Ответственный и порядочный человек. О таких говорят: ходит по земле ногами. Можно его поздравить? Не знаю. Москва — она не для всех… Можно ли поздравить нас, красноярцев? Не знаю тоже. Край — кузница кадров, здорово! Но все же хочется, чтобы лучшие оставались здесь. Тем более что масштаб решаемых в Сибири задач требует людей соответствующего уровня. Затем Усс вспомнил других ушедших чиновников. В здравоохранении у нас работал сильный тандем Подкорытов — Немик, в строительстве — Козупица — Рабушко. Марина Пономаренко считалась одним лучших руководителей региональных тарифных органов страны. Заместитель краевого министра финансов Ольга Собещанская недавно стала вице-премьером правительства Самарской области. Этот перечень можно продолжать. Обновление управленческой команды закономерно и необходимо. Надеюсь, что те, кто пришел им на смену, будут как минимум не хуже… А Алексею Ивановичу желаю успешной работы на федеральной орбите». В анонимных и неанонимных телеграм-каналах начали обсуждать слова Усса. Например, создатель телеграм-канала «Борус» Виктор Самусенко предположил, что в своем посте Александр Усс может завуалировано критиковать губернатора Михаила Котюкова. По мнению Самусенко, экс-губернатор может быть «не очень доволен передаче власти». «ПМ» спросил красноярских политологов, действительно ли в посте Усса можно усмотреть критику Котюкова и его кадровой политики. Михаил Котюков и Александр Усс . Фото: krskstate.ru «Интерпретировать можно все что угодно. Это проблемы интерпретаторов» В разговоре с «Проспектом Мира» красноярский политолог Александр Чернявский сказал, что не увидел в высказываниях Усса критики в адрес Котюкова. Эксперт считает, что бывший глава региона просто похвалил людей, которые работали во время его губернаторства. «Я считаю, что всем руководителям свойственно говорить о том, какая у них была замечательная команда. В своем посте он похвалил своих людей. Если бы он упомянул людей, которые сейчас работают в администрации края, то можно было бы что-то сказать и предъявить. Однако никаких оценок работе Михаила Котюкова в его словах нет. Усс давно в политике и понимает правила игры. У него, конечно, есть своя оценка всему происходящему. К тому же, когда люди уходят со своих постов на фоне кадрового дефицита, это проблема. И тут возникает вопрос, насколько сильны профессионалы, которые приходят на смену ушедшим. Но интерпретировать можно все что угодно. Это проблемы интерпретаторов. Усс четко написал, что команда должна обновляться». Александр Усс и Владимир Бахарь . Фото: t.me/av_uss «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку» Бывший чиновник мэрии, а сейчас политический эксперт Алексей Аксютенко сказал «ПМ», что придерживается противоположного мнения. По мнению Аксютенко, упоминание Подкорытова с Немиком в посте напрямую связано с критикой кадровой политики, которая развернулась в отношении ставленницы нынешнего губернатора Наталии Говорушкиной, а также на фоне новостей о массовом увольнении главврачей. В ноябре 2023 года Наталию Говорушкину, которая до этого последнее время работала в Москве, назначили советником губернатора Михаила Котюкова, ей прочили место главы минздрава Красноярского края. После отставки Бориса Немика она и заняла этот пост. Алексей Подкорытов — экс-заместитель председателя правительства края. В Красноярске и крае главврачей массово отправили в отставку. Что случилось Узнать подробнее «Существуют негласные правила взаимодействия внутри политических элит. Александр Викторович [Усс] — опытный политик и не может не понимать, что подобного рода высказывания вызовут резонанс. Он это четко осознает и дает понять людям, в том числе политической тусовке, что он не только не устранился от управления регионом, но и еще дает оценки деятельности действующему губернатору и его команде. А это не принято в политических кругах.



По большому счету, это мягкое объявление информационной пикировки, не назову это войной. Усс пытается с высоты своего опыта воспитывать действующую власть и делать намеки на то, кого же вы приведете. В данном случае, надеясь, что пришедшие „будут как минимум не хуже“, явно прослеживается параллель между деятельностью Подкорытова — Немика и Говорушкиной. Такой непрозрачный намек на то, что все, что сейчас происходит в сфере здравоохранения, неслучайно. Ладно, Панов уходит только сейчас, но Подкорытов и Немик ушли со своих постов достаточно давно. При этом Александр Викторович вспоминает об этом, ментально связывая с кадровыми проблемами пришедшей команды, надеясь, что лучше не будет». Аксютенко предполагает, что публикация Усса может служить сигналом, что слухи об отставке Котюкова не являются беспочвенными и к ним может иметь отношение сам Усс. «Таким образом, он дает сигнал федеральной власти о том, что его зря отправили в отставку с поста губернатора Красноярского края. Когда Александр Викторович показывает пример такой критики действующей краевой власти, он демонстрирует принцип: „Что позволено Юпитеру, то не позволено быку“». Михаил Котюков, Валентина Матвиенко и Александр Усс . Фото: t.me/av_uss «Второе пришествие» Усса на пост губернатора В разговоре с «ПМ» Аксютенко добавил, что практически уверен в том, что Усс хочет вернуться в кресло губернатора Красноярского края. «Александр Викторович из тех людей, кто болезненно переживает любые неудачи. Это можно проследить на примере того, как он в 2002 году проиграл выборы губернатора Александру Хлопонину. И спустя большое количество времени все-таки добился своего и закрыл гештальт, став главой региона. Не секрет, что он хотел остаться на своем посту на второй срок и много чего не успел сделать. Конечно, у него было огромное разочарование из-за того, что его отправили в отставку досрочно. Он жаждет реванша и это нормально для Александра Викторовича. Он человек, который не может простить действий, которые сломали его планы. Поэтому во чтобы то ни стало он должен добиться желаемого. Сейчас это прорывается и означает ослабление позиции Михаила Котюкова. Шансы Усса вновь стать губернатором края невелики, но они есть». Аксютенко считает, что Усс может попробовать заручиться поддержкой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, с которой он «выстраивает отношения» будучи сенатором. «Сейчас такое время, когда даже один случай может сыграть свою роль, и Усс может заскочить в кресло губернатора». «ПМ» обратился за комментарием и к Александру Уссу. Читайте также: Ушел покровитель и пришли конкуренты? Что говорят политологи о задержании Егорова «Хвастаться нечем»: экспертов не впечатлил год работы губернатора Михаила Котюкова Замы из Москвы, силовики и ФПГ: как изменились центры силы в крае при Котюкове?