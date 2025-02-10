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Posted 10 февраля, 05:59

Published 10 февраля, 05:59

Modified 10 февраля, 07:16

Updated 10 февраля, 07:16

16-летний внук оформил на деда пять кредитов и потратил «на развлечения»

16-летний внук оформил на деда пять кредитов и потратил «на развлечения»

10 февраля 2025, 05:59
Фото: прокуратура Красноярского края.
В Новоселовском районе 16-летний парень оформил на своего деда пять кредитов. Пенсионеру помогли избежать их оплаты.

Как сообщили в прокуратуре, в марте 2024 года 61-летнему пенсионеру пришло смс-уведомление от банка о наличии задолженности по кредитам. Мужчина удивился, ведь он никогда не ходил в банки и не брал займ. Житель в итоге обратился в полицию — по его заявлению возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Выяснилось, что его 16-летний внук тайно воспользовался банковской картой деда и через приложение онлайн-банка оформил пять кредитных договоров на сумму 115 тысяч рублей. Деньги парень потратил на «свои развлечения».

Суд освободил подростка от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры воспитательного воздействия.

Однако в октябре 2024 года банк получил у нотариуса пять исполнительных документов для принудительного взыскания долга и направил их судебным приставам. По этим документам с заработной платы пенсионера, который работает сторожем за 20 тысяч рублей в месяц, приставы частями взыскали 35 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд иск о признании кредитных договоров недействительными и взыскании с банка снятых у мужчины средств.

По решению суда банк вернул деньги пенсионеру — долг по иску банка будет выплачивать мать подростка.

  • Ранее красноярец просил знакомых помочь с покупкой телефонов, а сам набрал на их имя кредитов на сумму почти миллион рублей. Он просил своих знакомых воспользоваться их персональной скидкой для покупки дорогих гаджетов. Но в итоге молодой человек пользовался не только скидкой, но и оформлял с чужих аккаунтов те самые кредиты, чтобы покупать на них смартфоны для перепродажи.
  • А 57-летняя жительница Красноярска оформила кредиты на супруга, сына и подругу, чтобы заработать на инвестициях, но в итоге перевела мошенникам 6,1 миллиона рублей.
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