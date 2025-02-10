16-летний внук оформил на деда пять кредитов и потратил «на развлечения»

Posted 10 февраля, 05:59
Published 10 февраля, 05:59
Modified 10 февраля, 07:16
Updated 10 февраля, 07:16
Как сообщили в прокуратуре, в марте 2024 года 61-летнему пенсионеру пришло смс-уведомление от банка о наличии задолженности по кредитам. Мужчина удивился, ведь он никогда не ходил в банки и не брал займ. Житель в итоге обратился в полицию — по его заявлению возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Выяснилось, что его 16-летний внук тайно воспользовался банковской картой деда и через приложение онлайн-банка оформил пять кредитных договоров на сумму 115 тысяч рублей. Деньги парень потратил на «свои развлечения».
Суд освободил подростка от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры воспитательного воздействия.
Однако в октябре 2024 года банк получил у нотариуса пять исполнительных документов для принудительного взыскания долга и направил их судебным приставам. По этим документам с заработной платы пенсионера, который работает сторожем за 20 тысяч рублей в месяц, приставы частями взыскали 35 тысяч рублей.
Прокуратура направила в суд иск о признании кредитных договоров недействительными и взыскании с банка снятых у мужчины средств.
По решению суда банк вернул деньги пенсионеру — долг по иску банка будет выплачивать мать подростка.