16-летний внук оформил на деда пять кредитов и потратил «на развлечения»

Как сообщили в прокуратуре, в марте 2024 года 61-летнему пенсионеру пришло смс-уведомление от банка о наличии задолженности по кредитам. Мужчина удивился, ведь он никогда не ходил в банки и не брал займ. Житель в итоге обратился в полицию — по его заявлению возбудили уголовное дело о мошенничестве.