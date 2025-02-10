В Красноярске 9-месячный ребенок отравился жидкостью для вейпов

Posted 10 февраля, 03:53
Published 10 февраля, 03:53
Modified 10 февраля, 05:04
Updated 10 февраля, 05:04
Один из случаев произошел в Красноярске. Девятимесячный ребенок случайно выпил жидкость для вейпов.
Два других инцидента зарегистрировали в городе Назарово. Две 12-летние девочки захотели попробовать вейп и в итоге отравились.
В России в 2023 году приняли закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. В конце декабря 2024 года в Госдуму внесли законопроект о полном запрете на розничную и оптовую торговли вейпами, а также жидкостями для них.
Сообщается, что законопроект был создан из-за резкого увеличения числа людей, использующих вейпы, в том числе среди подростков.
Заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат заявил, что причиной рака легкого у молодых пациентов становятся вейпы и электронные сигареты становятся причиной.
Ранее сообщалось, что больше 60 инсультов у детей зафиксировали в Красноярске за год. Врачи также обвинили вейпы.