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Posted 10 февраля, 03:53

Published 10 февраля, 03:53

Modified 10 февраля, 05:04

Updated 10 февраля, 05:04

В Красноярске 9-месячный ребенок отравился жидкостью для вейпов

В Красноярске 9-месячный ребенок отравился жидкостью для вейпов

10 февраля 2025, 03:53
Фото: 1MI.
В Красноярском крае в 2024 году трое несовершеннолетних отравились вейпами. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Один из случаев произошел в Красноярске. Девятимесячный ребенок случайно выпил жидкость для вейпов.

Два других инцидента зарегистрировали в городе Назарово. Две 12-летние девочки захотели попробовать вейп и в итоге отравились.

В России в 2023 году приняли закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. В конце декабря 2024 года в Госдуму внесли законопроект о полном запрете на розничную и оптовую торговли вейпами, а также жидкостями для них.

Сообщается, что законопроект был создан из-за резкого увеличения числа людей, использующих вейпы, в том числе среди подростков.

  • Ранее в минздраве края рассказали, что в регионе раком легких чаще стали болеть молодые люди от 25 до 35 лет.

  • Заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат заявил, что причиной рака легкого у молодых пациентов становятся вейпы и электронные сигареты становятся причиной.

  • Ранее сообщалось, что больше 60 инсультов у детей зафиксировали в Красноярске за год. Врачи также обвинили вейпы.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Здоровье#Дети#Красноярский край#Отравление#Роспотребнадзор#Вейпы
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