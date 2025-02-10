В Красноярске открылась точка популярной сети чайных Pims

Отзывов на 2ГИС на заведение в Красноярске пока нет. Точки в других городах оценивают по-разному: оценки варьируются от 1 до 5 звезд. В негативных отзывах пишут про то, что качество и вкус не соответствует ценам, а в положительных люди говорят, что им нравится вкус напитков.