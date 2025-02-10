В Красноярске открылась точка популярной сети чайных Pims

Posted 10 февраля, 07:43
Published 10 февраля, 07:43
Modified 10 февраля, 08:27
Updated 10 февраля, 08:27
Чайная недавно начала работать в островке на первом этаже торгового центра.
PIMS — это сеть заведений, где продают ферментированный чай с разными добавками: от классических до фруктовых и сливочных. Сейчас открыты десятки точек в Москве и точки в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске и других.
Цены в заведении довольно высокие. Просто чай стоит от 250 рублей, а чаи с добавками около 400-650 рублей за напиток.
Отзывов на 2ГИС на заведение в Красноярске пока нет. Точки в других городах оценивают по-разному: оценки варьируются от 1 до 5 звезд. В негативных отзывах пишут про то, что качество и вкус не соответствует ценам, а в положительных люди говорят, что им нравится вкус напитков.