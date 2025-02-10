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Posted 10 февраля, 07:43

Published 10 февраля, 07:43

Modified 10 февраля, 08:27

Updated 10 февраля, 08:27

В Красноярске открылась точка популярной сети чайных Pims

В Красноярске открылась точка популярной сети чайных Pims

10 февраля 2025, 07:43
Фото: «Бал дебютанток».
В Красноярске открылась точка сети чайных Pims. Она заработала в ТРЦ «Планета».

Чайная недавно начала работать в островке на первом этаже торгового центра.

Фото: planeta-mall.ru

Как пишет телеграм-канал «Бал дебютанток», ажиотажа у точки вечером в субботу они «не застали».

Фото: «Бал дебютанток»

PIMS — это сеть заведений, где продают ферментированный чай с разными добавками: от классических до фруктовых и сливочных. Сейчас открыты десятки точек в Москве и точки в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске и других.

Цены в заведении довольно высокие. Просто чай стоит от 250 рублей, а чаи с добавками около 400-650 рублей за напиток.

Фото: «Бал дебютанток»

Отзывов на 2ГИС на заведение в Красноярске пока нет. Точки в других городах оценивают по-разному: оценки варьируются от 1 до 5 звезд. В негативных отзывах пишут про то, что качество и вкус не соответствует ценам, а в положительных люди говорят, что им нравится вкус напитков.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Заведения#Открытие#ТРЦ Планета#Чай
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