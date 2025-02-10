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Posted 10 февраля, 06:20

Published 10 февраля, 06:20

Modified 10 февраля, 08:28

Updated 10 февраля, 08:28

В Красноярске ищут автора живодерского канала с видео про котенка в стиральной машине

В Красноярске ищут автора живодерского канала с видео про котенка в стиральной машине

10 февраля 2025, 06:20
Фото: 1MI.
Красноярская полиция ищет владельца телеграм-канал, в котором публиковали видео с издевательствами над животными.

Автор канала написал, что якобы живет в Красноярске и на протяжении нескольких лет убивает животных. Последние посты сопровождались видео с истязанием котят.

В одном ролике видно, как котенок крутится в барабане стиральной машинки, в другом — неизвестный поджигает кота, сидящего в клетке. В еще одном видео котенка подвешивают на веревке. На данный момент телеграм-канал недоступен.

Сотрудники полиции сообщили, что ищут владельца канала и выясняют все подробности случившегося.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Полиция#Кот#Жестокость#Жестокое обращение с животными#Телеграм-канал
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