В Красноярске ищут автора живодерского канала с видео про котенка в стиральной машине

Posted 10 февраля, 06:20
Published 10 февраля, 06:20
Modified 10 февраля, 08:28
Updated 10 февраля, 08:28
Автор канала написал, что якобы живет в Красноярске и на протяжении нескольких лет убивает животных. Последние посты сопровождались видео с истязанием котят.
В одном ролике видно, как котенок крутится в барабане стиральной машинки, в другом — неизвестный поджигает кота, сидящего в клетке. В еще одном видео котенка подвешивают на веревке. На данный момент телеграм-канал недоступен.
Сотрудники полиции сообщили, что ищут владельца канала и выясняют все подробности случившегося.