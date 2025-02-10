В Красноярске скоро начнут убирать ёлки

Posted 10 февраля, 10:30
Published 10 февраля, 10:30
Modified 10 февраля, 10:32
Updated 10 февраля, 10:32
Демонтаж всех конструкций займет около двух недель — первыми начнут разбирать районные ёлки.
После 15 февраля демонтируют конструкции в общественных пространствах Красгорпарка. С 19 февраля начнут разбирать главную ёлку в Татышев-парке. Как уточнили в пресс-службе острова, вместе с елкой демонтируют и ледовый городок.
«Обычно вместе с ёлками специалисты вывозят новогодние световые украшения. Но в этом году они будут радовать горожан до наступления тепла», — сообщили в мэрии.
Ледовые скульптуры в районах будут убирать в зависимости от их состояния и температуры.