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Posted 10 февраля, 10:30

Published 10 февраля, 10:30

Modified 10 февраля, 10:32

Updated 10 февраля, 10:32

В Красноярске скоро начнут убирать ёлки

В Красноярске скоро начнут убирать ёлки

10 февраля 2025, 10:30
Фото: prmira.ru.
В Красноярске начинается демонтаж новогодних ёлок, сообщили в мэрии.

Демонтаж всех конструкций займет около двух недель — первыми начнут разбирать районные ёлки.

После 15 февраля демонтируют конструкции в общественных пространствах Красгорпарка. С 19 февраля начнут разбирать главную ёлку в Татышев-парке. Как уточнили в пресс-службе острова, вместе с елкой демонтируют и ледовый городок.

«Обычно вместе с ёлками специалисты вывозят новогодние световые украшения. Но в этом году они будут радовать горожан до наступления тепла», — сообщили в мэрии.

Ледовые скульптуры в районах будут убирать в зависимости от их состояния и температуры.

  • Красноярцы в этом году не раз жаловались на режим работы елок и ледовых городков— то на слишком позднее открытие, то на нехватку горок.
  • В «Татышев-парке» отвечали, что «с 2019 года федеральным законодательством ледовые горки признаны аттракционами, а значит, к ним ужесточились требования не только по технической части, требуется и присутствие оператора горки, который следит за безопасностью отдыхающих».
  • Как отмечали в мэрии, ГОСТ, введенный на зимние горки — один из самых строгих. В нем указаны требования безопасности для материала изготовления, наклона, спуска и выката. Регламентируются даже позиции, в которых разрешено с них скатываться. Само сооружение должно проходить ежедневный технический осмотр. За нарушения ответственным грозят штрафы.
  • После введения таких требований в городах стали меньше делать горок, на что часто жалуются люди. А еще власти заявляли журналистам, что на горки нет денег.
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