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Posted 10 февраля, 12:54

Published 10 февраля, 12:54

Modified 10 февраля, 12:58

Updated 10 февраля, 12:58

В Красноярский край придут сильный ветер и снегопад. А что в Красноярске?

В Красноярский край придут сильный ветер и снегопад. А что в Красноярске?

10 февраля 2025, 12:54
Фото: prmira.ru.
В Красноярском крае завтра, 11 февраля. прогнозируют сильный ветер со снегом.

Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 11 февраля в центральных и южных районах края ожидается сильный западный ветер — порывы 15-20 м/с. Будет идти снег.

В Красноярске 11 февраля ночью пройдет снег, днем он продолжит идти. Ветер будет западный 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Судя по gismeteo, ветер начнет усиливаться примерно с 13:00 и не успокоится до вечера. Ночью температура составит –6, а днем будет около –2…–1.

  • Тут мы публиковали прогноз на всю предстоящую неделю. Вся рабочая неделя будет довольно ветреной: скорость ветра будет достигать 9-12 м/с.
  • До этого синоптики рассказали, будут ли в феврале в Красноярске еще морозные дни и как рано в город придет весна.
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