В Красноярский край придут сильный ветер и снегопад. А что в Красноярске?

Posted 10 февраля, 12:54
Published 10 февраля, 12:54
Modified 10 февраля, 12:58
Updated 10 февраля, 12:58
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 11 февраля в центральных и южных районах края ожидается сильный западный ветер — порывы 15-20 м/с. Будет идти снег.
В Красноярске 11 февраля ночью пройдет снег, днем он продолжит идти. Ветер будет западный 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.
Судя по gismeteo, ветер начнет усиливаться примерно с 13:00 и не успокоится до вечера. Ночью температура составит –6, а днем будет около –2…–1.