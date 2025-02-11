4G билайн скрасит вечера в 145 населенных пунктах Красноярского края

Еще 62 населенных пункта было подключено билайном в рамках собственной инвестиционной программы по развитию связи на территории края. Большинство поселений имеют численность до 5000 человек, но есть также и краевые города, например, Кодинск, Бородино, Енисейск, Боготол, а также административные центры с. Богучаны, пгт Березовка. Здесь ранее была связь 2G, но благодаря модернизации оборудования появился 4G, а жители получили доступ его широкому кругу возможностей.