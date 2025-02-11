4G билайн скрасит вечера в 145 населенных пунктах Красноярского края

Posted 11 февраля, 02:30
Published 11 февраля, 02:30
Modified 11 февраля, 02:30
Updated 11 февраля, 02:30
В 2024 году билайн подключил к скоростному мобильному интернету 145 населенных пунктов в 39 муниципальных районах Красноярского края. 83 поселения были подключены благодаря участию оператора связи в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.
Еще 62 населенных пункта было подключено билайном в рамках собственной инвестиционной программы по развитию связи на территории края. Большинство поселений имеют численность до 5000 человек, но есть также и краевые города, например, Кодинск, Бородино, Енисейск, Боготол, а также административные центры с. Богучаны, пгт Березовка. Здесь ранее была связь 2G, но благодаря модернизации оборудования появился 4G, а жители получили доступ его широкому кругу возможностей.
Так, например, в Абанском районе билайн запустил 4G в 10 населенных пунктах д. Бирюса, с. Новоуспенка, д. Шивера, д. Успенка, п. Борзово, д. Мачино, д. Зимник, д. Высокогородец, с. Долгий мост, с. Залипье. В Тюхтетском районе — д. Двинка, с. Новомитрополька, с. Поваренкино, п. Верх-Четск, с. Чиндат, с. Леонтьевка, с. Красинка.
С полным списком краевых населенных пунктов, где билайн запустил 4G можно ознакомиться по ссылке.
Благодаря новым базовым станциям клиенты билайн получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством «картинки», общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, работать удаленно, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн сервисами. Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).
«Реализуя в 2024 году самую масштабную в истории билайн в Красноярском крае стройку, мы особое внимание уделили краевым населенным пунктам. Подготовили крупные города края к росту нагрузки на сеть, запустили связь 4G в небольших селах и деревнях, где связь нужна не меньше, чем в мегаполисах. Она помогает существенно улучшить качество жизни местного населения, дать возможность общаться с большим миром, чувствовать комфорт и безопасность даже вдали от крупных поселений», — комментирует директор Красноярского отделения билайн Евгений Малюшкин.
Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.
*VoLTE — Voice over LTE — голос через сеть LTE.