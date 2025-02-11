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Posted 11 февраля, 02:30

Published 11 февраля, 02:30

Modified 11 февраля, 02:30

Updated 11 февраля, 02:30

4G билайн скрасит вечера в 145 населенных пунктах Красноярского края

4G билайн скрасит вечера в 145 населенных пунктах Красноярского края

11 февраля 2025, 02:30
Фото: 1MI.
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В 2024 году надежный 4G билайн появился в 145 населенных пунктах Красноярского края

В 2024 году билайн подключил к скоростному мобильному интернету 145 населенных пунктов в 39 муниципальных районах Красноярского края. 83 поселения были подключены благодаря участию оператора связи в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.

Еще 62 населенных пункта было подключено билайном в рамках собственной инвестиционной программы по развитию связи на территории края. Большинство поселений имеют численность до 5000 человек, но есть также и краевые города, например, Кодинск, Бородино, Енисейск, Боготол, а также административные центры с. Богучаны, пгт Березовка. Здесь ранее была связь 2G, но благодаря модернизации оборудования появился 4G, а жители получили доступ его широкому кругу возможностей.

Так, например, в Абанском районе билайн запустил 4G в 10 населенных пунктах д. Бирюса, с. Новоуспенка, д. Шивера, д. Успенка, п. Борзово, д. Мачино, д. Зимник, д. Высокогородец, с. Долгий мост, с. Залипье. В Тюхтетском районе — д. Двинка, с. Новомитрополька, с. Поваренкино, п. Верх-Четск, с. Чиндат, с. Леонтьевка, с. Красинка.

С полным списком краевых населенных пунктов, где билайн запустил 4G можно ознакомиться по ссылке.

Благодаря новым базовым станциям клиенты билайн получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством «картинки», общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, работать удаленно, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн сервисами. Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).

«Реализуя в 2024 году самую масштабную в истории билайн в Красноярском крае стройку, мы особое внимание уделили краевым населенным пунктам. Подготовили крупные города края к росту нагрузки на сеть, запустили связь 4G в небольших селах и деревнях, где связь нужна не меньше, чем в мегаполисах. Она помогает существенно улучшить качество жизни местного населения, дать возможность общаться с большим миром, чувствовать комфорт и безопасность даже вдали от крупных поселений», — комментирует директор Красноярского отделения билайн Евгений Малюшкин.

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.

*VoLTE — Voice over LTE — голос через сеть LTE.

#Владислав Савончик
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