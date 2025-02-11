Что подарить на 14 февраля? Топ-5 интересных подарков

Posted 11 февраля, 11:43
Published 11 февраля, 11:43
Modified 11 февраля, 11:46
Updated 11 февраля, 11:46
Можно найти стильный комплект на двоих, а можно выбрать веселый принт — зависит от ваших предпочтений. Но оба варианта будут приятным и уютным подарком для двоих.
Можно попробовать найти пижаму в магазинах города или заказать на маркетплейсе — она еще успеет прийти.
Тут все зависит от ваших увлечений, но можно попробовать освоить и новое занятие со своей парой. В Красноярске можно записаться на гончарное свидание в школу «Колокол» или на мастер-класс по созданию парных колец в ювелирный коворкинг «Ангар». Кулинарные мастер-классы проводят в студиях «Антураж», «Рататуй» и других.
Еще можно попробовать совместный урок по живописи, созданию свечей, вокалу, танцам и другие. Выбирайте на свой вкус, ведь главное — интересно провести время вместе.
Любите провести время за вечерним просмотром фильмов? Тогда это отличный подарок, чтобы сделать ваши совместные киновечера еще круче. Можно будет делать попкорн с разными вкусами и хрустеть им под фильм вместе.
На маркетплейсах такие приборы стоят довольно бюджетно — можно найти варианты за 1-2 тысячи рублей.
Если вы любите за ужином выпить бокал вина, то такой подарок станет лучшим украшением быта. На просторах маркетплейсов есть бокалы с необычным дизайном или различными надписями.
Улучшить взаимопонимание в паре и лучше узнать друг друга помогут психологические игры. Есть множество вариантов, но большинство из них устроены очень просто — с помощью карточек и вопросов, нужно рассказать истории и отвечать на вопросы. А есть игры с вариантами свиданий — подойдет, чтобы разнообразить совместный досуг, если у вас кончились идеи.