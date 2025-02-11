Десять красноярских угольщиков получили государственные награды

Машинистам экскаватора Бородинского разреза Сергею Горко, Алексею Ефименко, Валерию Курочкину, их коллеге из Назаровского разреза — Сергею Пологову, машинисту отвалообразователя Березовского разреза Олегу Калитвянскому, его коллеге электрослесарю Евгению Закурдаеву присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Все они не один десяток лет отработали на предприятиях открытой угледобычи.