Десять красноярских угольщиков получили государственные награды

Posted 11 февраля, 04:21
Published 11 февраля, 04:21
Modified 11 февраля, 04:23
Updated 11 февраля, 04:23
«2025 год президент России объявил Годом защитника Отечества и каждый из вас своим трудом каждый день защищает наше Отечество: кто-то в поле, обеспечивает продовольственную безопасность, кто-то добывает уголь — дает тепло и энергию для развития, а кто-то занимается воспитанием подрастающего поколения. Вы работаете в разных сферах, занимаетесь любимым делом, честно и добросовестно выполняя свою работу, подавая пример окружающим. Эти награды — дань уважения тем коллективам, в которых вы трудитесь», — заявил губернатор.
Машинист экскаватора Бородинского разреза Игорь Иванов, его коллега электрогазосварщик Владимир Прудников, слесарь по ремонту подвижного состава Бородинского погрузочно-транспортного управления (ПТУ) Сергей Крупенич и заместитель начальника службы сигнализации, централизации, блокировки и электрификации Бородинского ПТУ Владимир Сильченко удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Машинистам экскаватора Бородинского разреза Сергею Горко, Алексею Ефименко, Валерию Курочкину, их коллеге из Назаровского разреза — Сергею Пологову, машинисту отвалообразователя Березовского разреза Олегу Калитвянскому, его коллеге электрослесарю Евгению Закурдаеву присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Все они не один десяток лет отработали на предприятиях открытой угледобычи.
«Почти 40 лет тружусь на Березовском разрезе, хотя трудовой путь начинал на железной дороге, Когда построили разрез решил сменить сферу деятельности, о чем ни разу не пожалел», — рассказал машинист отвалообразователя Березовского разреза Олег Калитвянский.
«Я пошел по стопам отца, который в Назаровском разрезе много лет проработал электриком. Я стал машинистом экскаватора, работаю на ЭШ-10/90 № 19, который не раз устанавливал производственные рекорды. Люблю свою работу, потому что она не однообразная, да и коллектив у нас отличный, слаженный», — поделился машинист экскаватора Назаровского разреза Сергей Пологов, посвятивший Назаровскому разрезу более 40 лет.
«В молодости было некой романтикой — работать на самом большом угольном разрезе. А потом прикипел душой к коллективу, машине. Очень интересно управлять большой техникой, знать ее до самой маленькой гаечки. Не ожидал, конечно, что отметят меня на таком высоком уровне, до сих пор не верится. Значит все не зря», — отметил машинист экскаватора Бородинского разреза Алексей Ефименко.