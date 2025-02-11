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Posted 11 февраля, 10:54

Published 11 февраля, 10:54

Modified 11 февраля, 10:56

Updated 11 февраля, 10:56

Еще один визит-центр собираются построить на «Красноярских Столбах»

Еще один визит-центр собираются построить на «Красноярских Столбах»

11 февраля 2025, 10:54
Фото: prmira.ru.
В Красноярске на главном входе в национальный парк «Столбы» около остановки «Турбаза» планируют построить визит-центр — Туристский информационный центр заказал проектно-сметную документацию.

Подрядчик должен будет разработать проект и смету, представить как минимум три эскиза, а также получить на положительное заключение экспертизы. Кроме того, проектом предусмотрено устройство лавок, урн, беседок и тому подобное.

Цена контракта — 10 миллионов рублей. Окончание подачи заявок — 21 февраля. Проект должны сдать к лету. Стоимость строительства и сроки возведения будут понятны после сдачи проекта.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Столбы#Проект#Визит-центр#Национальный парк
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