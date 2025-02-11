Еще один визит-центр собираются построить на «Красноярских Столбах»

Posted 11 февраля, 10:54
Published 11 февраля, 10:54
Modified 11 февраля, 10:56
Updated 11 февраля, 10:56
Подрядчик должен будет разработать проект и смету, представить как минимум три эскиза, а также получить на положительное заключение экспертизы. Кроме того, проектом предусмотрено устройство лавок, урн, беседок и тому подобное.
Цена контракта — 10 миллионов рублей. Окончание подачи заявок — 21 февраля. Проект должны сдать к лету. Стоимость строительства и сроки возведения будут понятны после сдачи проекта.