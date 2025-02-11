Красноярцы по три часа стоят в очереди для записи детей в лагерь. Что говорят в мэрии

Posted 11 февраля, 07:40
Published 11 февраля, 07:40
Modified 11 февраля, 07:42
Updated 11 февраля, 07:42
В Красноярске с 3 февраля стартовала запись в летние детские лагеря. Записать ребёнка в лагерь можно только через школу — заявления принимают до 15 апреля. В заявке нужно указать номер телефона и приложить к ней копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка.
Жалобы поступали в основном от родителей учеников школы «Покровский». Такое видео опубликовали в телеграм-канале «Pokrovka_Life124».
«Просто кошмар, каждый год! Какой беспорядок! Каждый год три часа в очереди, более 50 человек! Один человек принимает заявления и документы в летний лагерь. Почему нельзя сделать подачу заявлений в электронном виде?», — написал автор ролика.
Еще одну жалобу публикует телеканал ТВК. ВИдео также сняли в комплексе «Покровский». Автор также жаловался на невозможность подать заявление онлайн.
«Пришли в 10:30, ушли примерно в 11:30. На призыв сделать что-нибудь вышли два сотрудника и начали помогать. Но это что за XX век? Превратили подачу заявлений в какой-то кошмар!», — поделился мужчина.
В управлении образования «Проспекту Мира» сообщили, график приёма заявлений в «Покровском» организован шесть дней в неделю: понедельник–среда с 18:00 до 20:00; четверг–суббота с 10:00 до 12:00. Сейчас, заявляют в управлении, очередей уже нет.
«Заявления от родителей принимаются в указанные даты. На данный момент очередей не наблюдается».
При этом просьбы от родителей сделать услугу в электронном виде поступали в управление образования.
«В настоящее время министерство образования Красноярского края разрабатывает регламент предоставления услуги подачи заявления об организации отдыха оздоровления в загородном лагере в электронном виде», — сообщили нам в управлении.