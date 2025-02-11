Красноярцы по три часа стоят в очереди для записи детей в лагерь. Что говорят в мэрии

В Красноярске с 3 февраля стартовала запись в летние детские лагеря. Записать ребёнка в лагерь можно только через школу — заявления принимают до 15 апреля. В заявке нужно указать номер телефона и приложить к ней копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка.