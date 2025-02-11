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Posted 11 февраля, 12:52

Published 11 февраля, 12:52

Modified 11 февраля, 12:57

Updated 11 февраля, 12:57

Лолита позвала депутата Елену Пензину на свой концерт в Красноярске. Она пошла?

Лолита позвала депутата Елену Пензину на свой концерт в Красноярске. Она пошла?

11 февраля 2025, 12:52
Фото: заксобрание Красноярского края / Лолита Милявская.
Певица Лолита Милявская пригласила на свой сегодняшний концерт в Красноярске депутата заксобрания края Елену Пензину, которая просила отменить это выступление.

25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».

«Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».

В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Сама Лолита высмеяла заявление Пензиной, после чего депутат ответила певице.

28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кемерове. По словам Милявской, она получила письмо от организаторов, в котором было сказано, что выступление отменено из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Певица добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменили по техническим причинам. Вскоре отменили концерт еще и в Томске.

Выступление Милявской в Красноярске проходит 11 февраля в «Гранд Холл Сибирь».

Певица Лолита за час до концерта опубликовала видео, на котором зовет депутата заксобрания края Елену Пензину на свой концерт. В нём Лолита сказала, что выделит лучшие места и предложила даже дать Пензиной микрофон, чтобы она «высказала все претензии лично» со сцены.

«Приглашаю Елену Евгеньевну Пензину, депутата законодательного собрания Красноярского края, на концерт в Красноярске. Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски, один на один», — написала Лолита под обращением.
Видео: Лолита Милявская, t.me.

Примерно через 20 минут Елена Пензина отреагировала на приглашение в своем телеграм-канале:

«Лолита Марковна! Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую», — ответила Пензина.
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