Лолита позвала депутата Елену Пензину на свой концерт в Красноярске. Она пошла?

Posted 11 февраля, 12:52
Published 11 февраля, 12:52
Modified 11 февраля, 12:57
Updated 11 февраля, 12:57
25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».
«Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».
В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Сама Лолита высмеяла заявление Пензиной, после чего депутат ответила певице.
28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кемерове. По словам Милявской, она получила письмо от организаторов, в котором было сказано, что выступление отменено из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Певица добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменили по техническим причинам. Вскоре отменили концерт еще и в Томске.
Выступление Милявской в Красноярске проходит 11 февраля в «Гранд Холл Сибирь».
Певица Лолита за час до концерта опубликовала видео, на котором зовет депутата заксобрания края Елену Пензину на свой концерт. В нём Лолита сказала, что выделит лучшие места и предложила даже дать Пензиной микрофон, чтобы она «высказала все претензии лично» со сцены.
«Приглашаю Елену Евгеньевну Пензину, депутата законодательного собрания Красноярского края, на концерт в Красноярске. Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски, один на один», — написала Лолита под обращением.
Примерно через 20 минут Елена Пензина отреагировала на приглашение в своем телеграм-канале:
«Лолита Марковна! Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую», — ответила Пензина.