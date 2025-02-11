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Posted 11 февраля, 06:20

Published 11 февраля, 06:20

Modified 11 февраля, 06:20

Updated 11 февраля, 06:20

Министерству природных ресурсов края назначили временного руководителя

Министерству природных ресурсов края назначили временного руководителя

11 февраля 2025, 06:20
Фото: krskstate.ru.
В Красноярском крае после ухода Алексея Панова министерством природных ресурсов и лесного комплекса временно будет руководить его первый заместитель. Распоряжение появилось на сайте правительства.

6 февраля на сессии краевого заксобрания стало известно об уходе Алексея Панова с поста министра. Депутаты поблагодарили его за работу, поздравив с переходом на «федеральный уровень».

После этого депутат Елена Пензина в соцсетях написала, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана». 10 февраля Панов официально ушел в отставку по собственному желанию.

Исполнять обязанности по руководству министерством будет Алексей Большаков. К своим обязанностям он приступил с 11 февраля.

В министерстве природных ресурсов и лесного хозяйства «ПМ» рассказали, что Алексей Большаков пришел на госслужбу в июне 2007 года. На тот момент в краевой администрации работала служба по контролю в сфере природопользования Красноярского края.

«На должность первого замминистра лесного хозяйства Алексея Большакова назначили в июне 2019 года. Сейчас он как первый замминистра исполняет обязанности по руководству министерством».

Напомним, в 2023 году министерство лесного хозяйства официально переименовали в министерство природных ресурсов и лесного комплекса.

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