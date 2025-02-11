Министерству природных ресурсов края назначили временного руководителя

Posted 11 февраля, 06:20
Published 11 февраля, 06:20
Modified 11 февраля, 06:20
Updated 11 февраля, 06:20
6 февраля на сессии краевого заксобрания стало известно об уходе Алексея Панова с поста министра. Депутаты поблагодарили его за работу, поздравив с переходом на «федеральный уровень».
После этого депутат Елена Пензина в соцсетях написала, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана». 10 февраля Панов официально ушел в отставку по собственному желанию.
Исполнять обязанности по руководству министерством будет Алексей Большаков. К своим обязанностям он приступил с 11 февраля.
В министерстве природных ресурсов и лесного хозяйства «ПМ» рассказали, что Алексей Большаков пришел на госслужбу в июне 2007 года. На тот момент в краевой администрации работала служба по контролю в сфере природопользования Красноярского края.
«На должность первого замминистра лесного хозяйства Алексея Большакова назначили в июне 2019 года. Сейчас он как первый замминистра исполняет обязанности по руководству министерством».
Напомним, в 2023 году министерство лесного хозяйства официально переименовали в министерство природных ресурсов и лесного комплекса.