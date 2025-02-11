Один человек погиб после жесткого столкновения двух грузовиков под Красноярском

Posted 11 февраля, 05:14
Published 11 февраля, 05:14
Modified 11 февраля, 05:21
Updated 11 февраля, 05:21
Утром в соцсетях очевидцы рассказали, что на трассе Ачинск — Красноярск рядом с поворотом от аэропорта произошло смертельное ДТП.
В ГАИ рассказали, что водитель «Киа Бонго» ехал в сторону Красноярска и, предварительно, выехал на встречку. В результате автомобиль столкнулся с грузовиком «Мицубиси Фусо».
В итоге водитель «Мицубиси» от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель другого автомобиля получил травмы.
На участке организовано реверсивное движение. Сейчас сотрудники ДПС работают на месте ДТП.