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Posted 11 февраля, 05:14

Published 11 февраля, 05:14

Modified 11 февраля, 05:21

Updated 11 февраля, 05:21

Один человек погиб после жесткого столкновения двух грузовиков под Красноярском

Один человек погиб после жесткого столкновения двух грузовиков под Красноярском

11 февраля 2025, 05:14
Фото: t.me/gibdd124.
Сегодня, 11 февраля, в Емельяновском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Один человек погиб.

Утром в соцсетях очевидцы рассказали, что на трассе Ачинск — Красноярск рядом с поворотом от аэропорта произошло смертельное ДТП.

В ГАИ рассказали, что водитель «Киа Бонго» ехал в сторону Красноярска и, предварительно, выехал на встречку. В результате автомобиль столкнулся с грузовиком «Мицубиси Фусо».

Фото: t.me/gibdd124

В итоге водитель «Мицубиси» от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель другого автомобиля получил травмы.

На участке организовано реверсивное движение. Сейчас сотрудники ДПС работают на месте ДТП.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Трасса#Красноярский край#Ачинск#ГИБДД#Емельяновский район#Водитель#Водители#Погибший
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