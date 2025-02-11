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Posted 11 февраля, 01:31

Published 11 февраля, 01:31

Modified 11 февраля, 03:25

Updated 11 февраля, 03:25

Пассажиры 10 часов не могли улететь из Пхукета в Красноярск

Пассажиры 10 часов не могли улететь из Пхукета в Красноярск

11 февраля 2025, 01:31
Фото: prmira.ru.
В Таиланде на 10 часов задержали рейс до Красноярска. Причины задержки неизвестны.

Изначально рейс SU635 компании «Аэрофлот» должен был вылететь из Пхукета в Красноярск 10 февраля в 13:45.

Накануне вечером один из пассажиров рассказал «Проспекту Мира», что вылет задержали на 10 часов.

«Гостиницу и обед нам предоставили».
Фото: prmira.ru

В 23:32 самолет все-таки вылетел из Пхукета в Красноярск. Однако причины задержки пассажирам не назвали.

В аэропорту Красноярск корреспонденту «ПМ» сообщили, что самолет прибыл сегодня в 06:26. Также нам объяснили, что могут комментировать только работу и события своего аэропорта.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Самолет#Таиланд#Пхукет#Авиарейсы#Рейс#Задержка#Авиакомпания
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