Пассажиры 10 часов не могли улететь из Пхукета в Красноярск

Posted 11 февраля, 01:31
Published 11 февраля, 01:31
Modified 11 февраля, 03:25
Updated 11 февраля, 03:25
Изначально рейс SU635 компании «Аэрофлот» должен был вылететь из Пхукета в Красноярск 10 февраля в 13:45.
Накануне вечером один из пассажиров рассказал «Проспекту Мира», что вылет задержали на 10 часов.
«Гостиницу и обед нам предоставили».
В 23:32 самолет все-таки вылетел из Пхукета в Красноярск. Однако причины задержки пассажирам не назвали.
В аэропорту Красноярск корреспонденту «ПМ» сообщили, что самолет прибыл сегодня в 06:26. Также нам объяснили, что могут комментировать только работу и события своего аэропорта.