prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 08:09

Published 11 февраля, 08:09

Modified 11 февраля, 08:09

Updated 11 февраля, 08:09

Пермская ЦБК подвела итоги работы за прошедший год

Пермская ЦБК подвела итоги работы за прошедший год

11 февраля 2025, 08:09
Фото: ПЦБК.
В 2024 году Пермская целлюлозно-бумажная компания поставила рекорд по выпуску бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев, а также увеличила до 277,5 миллиона квадратных метров производство гофропродукции.

По итогам 2024 года предприятие осталось в десятке крупнейших отечественных производителей тарных картонов и гофроупаковки. Также ПЦБК освоила выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволило снизить вес гофроупаковки без потерь в качестве продукта.

Юрий Марков, генеральный директор ПЦБК, рассказал, что достигать столь высоких показателей компании помогают ориентированность на запросы клиентов, комплексная модернизация оборудования, повышение эффективности процессов и снижение издержек. Он назвал ПЦБК клиентоцентричной компанией, которая предвосхищает потребности клиентов и предоставляет оптимальные и экономичные упаковки высокого качества. Марков добавил, что в прошлом году компании удалось преодолеть рубеж в 90 г/кв. м, а в этом году планируется выйти на производство продукции удельной массой 80 г/кв. м. По его словам, низкие граммажи требуют перейти на новый уровень в оборудовании, автоматизации, планировании производства и системе контроля качества. Это и станет основными направлениями работы компании в текущем году.

Вместе с развитием картонно-бумажного производства ПЦБК продолжает процесс модернизации площадок по выпуску гофропродукции. В этом году компания планирует установить новую производственную линию, а также провести глубокую модернизацию существующего оборудования. Это позволит увеличить производство на 2,8 миллиона квадратных метров гофроупаковки в месяц.

Помимо этого, компании удается сохранять свои позиции на внешних рынках, на которые в прошлом году было отгружено 15,5 тысячи тонн бумаги и картона. Основными направлениями поставок стали Китай, Казахстан и Азербайджан.

В прошлом году выросли и финансовые показатели ПЦБК. Объем выручки составил 22 миллиарда рублей, а в бюджеты различных уровней было отчислено 3,9 миллиарда рублей налогов. По итогам текущего года компания ожидает увеличения поступлений на уровне 22,5 миллиарда рублей.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика