Пермская ЦБК подвела итоги работы за прошедший год

Юрий Марков, генеральный директор ПЦБК, рассказал, что достигать столь высоких показателей компании помогают ориентированность на запросы клиентов, комплексная модернизация оборудования, повышение эффективности процессов и снижение издержек. Он назвал ПЦБК клиентоцентричной компанией, которая предвосхищает потребности клиентов и предоставляет оптимальные и экономичные упаковки высокого качества. Марков добавил, что в прошлом году компании удалось преодолеть рубеж в 90 г/кв. м, а в этом году планируется выйти на производство продукции удельной массой 80 г/кв. м. По его словам, низкие граммажи требуют перейти на новый уровень в оборудовании, автоматизации, планировании производства и системе контроля качества. Это и станет основными направлениями работы компании в текущем году.