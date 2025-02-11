Пермская ЦБК подвела итоги работы за прошедший год

Posted 11 февраля, 08:09
Published 11 февраля, 08:09
Modified 11 февраля, 08:09
Updated 11 февраля, 08:09
По итогам 2024 года предприятие осталось в десятке крупнейших отечественных производителей тарных картонов и гофроупаковки. Также ПЦБК освоила выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволило снизить вес гофроупаковки без потерь в качестве продукта.
Юрий Марков, генеральный директор ПЦБК, рассказал, что достигать столь высоких показателей компании помогают ориентированность на запросы клиентов, комплексная модернизация оборудования, повышение эффективности процессов и снижение издержек. Он назвал ПЦБК клиентоцентричной компанией, которая предвосхищает потребности клиентов и предоставляет оптимальные и экономичные упаковки высокого качества. Марков добавил, что в прошлом году компании удалось преодолеть рубеж в 90 г/кв. м, а в этом году планируется выйти на производство продукции удельной массой 80 г/кв. м. По его словам, низкие граммажи требуют перейти на новый уровень в оборудовании, автоматизации, планировании производства и системе контроля качества. Это и станет основными направлениями работы компании в текущем году.
Вместе с развитием картонно-бумажного производства ПЦБК продолжает процесс модернизации площадок по выпуску гофропродукции. В этом году компания планирует установить новую производственную линию, а также провести глубокую модернизацию существующего оборудования. Это позволит увеличить производство на 2,8 миллиона квадратных метров гофроупаковки в месяц.
Помимо этого, компании удается сохранять свои позиции на внешних рынках, на которые в прошлом году было отгружено 15,5 тысячи тонн бумаги и картона. Основными направлениями поставок стали Китай, Казахстан и Азербайджан.
В прошлом году выросли и финансовые показатели ПЦБК. Объем выручки составил 22 миллиарда рублей, а в бюджеты различных уровней было отчислено 3,9 миллиарда рублей налогов. По итогам текущего года компания ожидает увеличения поступлений на уровне 22,5 миллиарда рублей.