Появился топ вакансий в Красноярске с зарплатой до 500 тысяч в месяц

По версии сервиса SuperJob, в феврале лучшей стала вакансия врача стоматолога-ортопеда в клинике «Люксар». Там предлагают зарплату от 500 тысяч рублей. Нужно иметь опыт не менее трех лет, проводить приемы и лечение и заполнять документацию.