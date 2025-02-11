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Posted 11 февраля, 08:26

Published 11 февраля, 08:26

Modified 11 февраля, 08:28

Updated 11 февраля, 08:28

Появился топ вакансий в Красноярске с зарплатой до 500 тысяч в месяц

Появился топ вакансий в Красноярске с зарплатой до 500 тысяч в месяц

11 февраля 2025, 08:26
Фото: 1MI.
В Красноярске появились новые вакансии, где предлагают высокую зарплату. Вот они.

По версии сервиса SuperJob, в феврале лучшей стала вакансия врача стоматолога-ортопеда в клинике «Люксар». Там предлагают зарплату от 500 тысяч рублей. Нужно иметь опыт не менее трех лет, проводить приемы и лечение и заполнять документацию.

Также сейчас открыта вакансия врача стоматолога в «Сибирь Дент». Платить будут от 150 тысяч рублей. Предстоит работа на микроскопе и составление планов лечение. Нужно высшее медобразование, действующие сертификаты и опыт работы.

Далее в топе — вакансия менеджера по продажам в «Актион 360» с зарплатой до 200 тысяч рублей. Нужно будет продавать справочно-правовые системы. Они ищут человека с опытом продаж b2b и, желательно, с высшим образованием.

Можно откликнуться на вакансию ведущего геолога в «Мегаполис» — обещают зарплату от 145 тысяч рублей. Для работы нужно образование и опыт работы 3-6 лет, знание методик и других аспектов.

Замыкает топ с высокой зарплатой вакансия водителя с категорией Е. Работодатель предлагает оплату от 120 тысяч рублей и ищет человека с опытом и готового к работе «разъездного характера». Нужно будет перевозить грузы.

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