Правый берег останется без благоустроенной набережной из-за проблемной Предмостной

Из ответа также следует, что набережную жители микрорайона могут ждать не раньше 2026 года — в этом году набережную можно только вынести на голосование общественной комиссии по улучшению городской среды. То есть набережной придется соперничать с другими общественными пространствами и ее выдвижение на голосование не гарантирует, что благоустройство непременно начнут в следующем году.