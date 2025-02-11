Правый берег останется без благоустроенной набережной из-за проблемной Предмостной

Posted 11 февраля, 11:16
Published 11 февраля, 11:16
Modified 11 февраля, 11:18
Updated 11 февраля, 11:18
Об этом заявила глава Свердловского района Лилия Назмутдинова на комиссии по местному самоуправлению горсовета Красноярска. Глава фракции ЛДПР Семен Сендерский спросил Назмутдинову, возможно ли благоустроить набережную в районе Южного берега и предоставить уже жителям микрорайона комфортное место для прогулок и отдыха. Чиновница ответила, что власти «стремятся» к этому, однако произойдет благоустройство еще не скоро.
«Конечно, это возможно, но сначала надо определиться, что будет у нас на Предмостной площади. Мы до конца сейчас еще не понимаем. Проект молодежного центра не заказан, который мы думаем, что появится на Предмостной площади. Как только это будет определено, конечно, решение будет принято. Возможно, по программе „Комфортная городская среда“ можно будет сделать этот кусок набережной до Южного берега», — объяснила Назмутдинова.
Однако проблема, как выяснилось, заключается не только лишь в Предмостной площади, которой не могут сделать окончательный проект. Семен Сендерский предоставил «ПМ» ответ департамента городского хозяйства на его запрос о благоустройстве набережной — на запрос депутата мэрия отвечала больше месяца. В ответе говорится, что участок набережной в районе Южного берега вообще не включен в перечень территорий, подлежащих благоустройству по муниципальной программе.
Из ответа также следует, что набережную жители микрорайона могут ждать не раньше 2026 года — в этом году набережную можно только вынести на голосование общественной комиссии по улучшению городской среды. То есть набережной придется соперничать с другими общественными пространствами и ее выдвижение на голосование не гарантирует, что благоустройство непременно начнут в следующем году.