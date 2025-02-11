Сильный ветер задержится в Красноярске и крае еще на день

Posted 11 февраля, 12:35
Published 11 февраля, 12:35
Modified 11 февраля, 12:37
Updated 11 февраля, 12:37
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 12 февраля в центральных и южных районах края ожидается сильный западный ветер — порывы 15-20 м/с. Будет метель.
В Красноярске 12 февраля тоже будет метель. Ветер обещают западный 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Напомним, сильны ветер пришел в город 11 февраля.
Судя по gismeteo, сильный ветер начнет ослабевать только к 22:00. Ночью температура составит –2.–4, а днем будет около –4…–6.