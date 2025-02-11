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Posted 11 февраля, 07:10

Published 11 февраля, 07:10

Modified 11 февраля, 07:46

Updated 11 февраля, 07:46

Соседи пары в Ачинске видели их убийство, но «побоялись выйти и помочь»

Соседи пары в Ачинске видели их убийство, но «побоялись выйти и помочь»

11 февраля 2025, 07:10
Фото: СК Красноярского края.
В Ачинске 36-летний местный житель совершил убийство своей уже почти бывшей жены и её нового возлюбленного. Соседи рассказали, что видели произошедшее, но не смогли помочь.

Во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины. По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он дождался, пока пара выйдет из квартиры, и на лестничной площадке напал на мужчину — он несколько раз ударил его ножом.

Затем нападавший догнал во дворе дома женщину и ударил её ножом в шею. После этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу. 10 февраля он пришел в себя, но отказался давать показания.

От брака с подозреваемым у убитой осталась пятилетняя дочь. Сейчас её судьбу решают органы опеки.

Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ). 11 февраля ему должны выбрать меру пресечения.

С соседями убитой женщины поговорил «7 канал Красноярск». Они сообщили, что раньше уже почти бывший муж никогда не приезжал со скандалами.

«Они [женщина и ребенок] переехали сюда тогда, года два назад, в январе. С ребенком отец не виделся, раза четыре видела, чтоб он сюда приехал. Девочка такая хорошая, послушная», — рассказала соседка семьи Галина.

При этом соседи видели, что происходило 9 февраля в их доме, но выйти и помочь побоялись.

«Там была лужа крови. Женщина она на улице лежала, у нее горло было перерезано. Но никто не вышел. Я-то одна, у меня еще дети, мужчины нет. Побоялись. А муж этот, у него лицо все было избито и изрезано, а на теле не было никаких ран», — сообщила свидетель произошедшего Марина.
  • Ранее родственница убитого мужчины рассказала, как жила пара. По её словам, они часто виделись и планировали начать жить вместе.
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