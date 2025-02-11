Соседи пары в Ачинске видели их убийство, но «побоялись выйти и помочь»

Posted 11 февраля, 07:10
Published 11 февраля, 07:10
Modified 11 февраля, 07:46
Updated 11 февраля, 07:46
Во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины. По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он дождался, пока пара выйдет из квартиры, и на лестничной площадке напал на мужчину — он несколько раз ударил его ножом.
Затем нападавший догнал во дворе дома женщину и ударил её ножом в шею. После этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу. 10 февраля он пришел в себя, но отказался давать показания.
От брака с подозреваемым у убитой осталась пятилетняя дочь. Сейчас её судьбу решают органы опеки.
Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ). 11 февраля ему должны выбрать меру пресечения.
С соседями убитой женщины поговорил «7 канал Красноярск». Они сообщили, что раньше уже почти бывший муж никогда не приезжал со скандалами.
«Они [женщина и ребенок] переехали сюда тогда, года два назад, в январе. С ребенком отец не виделся, раза четыре видела, чтоб он сюда приехал. Девочка такая хорошая, послушная», — рассказала соседка семьи Галина.
При этом соседи видели, что происходило 9 февраля в их доме, но выйти и помочь побоялись.
«Там была лужа крови. Женщина она на улице лежала, у нее горло было перерезано. Но никто не вышел. Я-то одна, у меня еще дети, мужчины нет. Побоялись. А муж этот, у него лицо все было избито и изрезано, а на теле не было никаких ран», — сообщила свидетель произошедшего Марина.