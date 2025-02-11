Стала известна причина массовой драки в Преображенском

Posted 11 февраля, 01:56
Published 11 февраля, 01:56
Modified 11 февраля, 02:32
Updated 11 февраля, 02:32
Драка произошла ночью 10 февраля на улице Петра Подзолкова. На записи с уличной камеры видеонаблюдения видно, как неизвестные избили двух парней. Молодых людей били ногами и руками, в том числе и по голове.
Сотрудники полиции нашли двух участников массовой драки — парней 24 и 27 лет. Молодые люди рассказали, что хотели познакомиться на улице с девушкой.
Однако к ним подошли неизвестные и попросили уйти. Из-за этого между парнями произошел словесный конфликт и началась драка.
На данный момент заявлений о драке не поступало. Однако полицейские объяснили молодым людям порядок и сроки рассмотрения заявлений.