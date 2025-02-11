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Posted 11 февраля, 01:56

Published 11 февраля, 01:56

Modified 11 февраля, 02:32

Updated 11 февраля, 02:32

В Преображенском двух парней избили за желание познакомиться с девушкой

Стала известна причина массовой драки в Преображенском

11 февраля 2025, 01:56
Фото: t.me/preo_24.

В Преображенском двух парней избили за желание познакомиться с девушкой

Красноярские полицейские выяснили причину массовой драки в Преображенском и нашли двух ее участников.

Драка произошла ночью 10 февраля на улице Петра Подзолкова. На записи с уличной камеры видеонаблюдения видно, как неизвестные избили двух парней. Молодых людей били ногами и руками, в том числе и по голове.

Видео: t.me/preo_24.

Сотрудники полиции нашли двух участников массовой драки — парней 24 и 27 лет. Молодые люди рассказали, что хотели познакомиться на улице с девушкой.

Однако к ним подошли неизвестные и попросили уйти. Из-за этого между парнями произошел словесный конфликт и началась драка.

На данный момент заявлений о драке не поступало. Однако полицейские объяснили молодым людям порядок и сроки рассмотрения заявлений.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#18+#Красноярск#Полиция#Драка#МВД#Преображенский
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