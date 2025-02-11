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Posted 11 февраля, 06:27

Published 11 февраля, 06:27

Modified 11 февраля, 06:52

Updated 11 февраля, 06:52

У Лолиты отменили еще один концерт в Сибири. Концерт в Красноярске состоится?

У Лолиты отменили еще один концерт в Сибири. Концерт в Красноярске состоится?

11 февраля 2025, 06:27
Фото: Лолита Милявская.
Певица Лолита Милявская заявила об отмене своего концерта в Томске — до этого выступления отменили в Кемерове и Новокузнецке. Состоится ли концерт в Красноярске?

25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».

«Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».

В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Сама Лолита высмеяла заявление Пензиной, после чего депутат ответила певице.

28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кемерове. По словам Милявской, она получила письмо от организаторов, в котором было сказано, что выступление отменено из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Певица добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменили по техническим причинам.

Выступление Милявской в Красноярске запланировано на 19:00 11 февраля в «Гранд Холл Сибирь».

Об отмене концерта в Томске Лолита сообщила в своем телеграм-канале. Он должен был пройти 13 февраля. По её словам, директор зала заявил, что не «хочет видеть» артистку.

«Из всех концертов на этот месяц — февраль, остался только один Красноярск. Томск тоже отменили. Сделали это, как всегда красиво, интеллигентно за двое суток до концерта. Передали, что директор зала не хочет меня видеть и что мы якобы не оплатили аренду. Хотя она оплачена и платежки есть», — говорит Лолита.
Видео: Лолита Милявская, t.me.

При этом в Красноярске, судя по всему, выступление состоится. Сама Лолита уже в городе — она прилетела около 8 утра.

«А я в Красноярске. По Москве 4 утра, а здесь 8. Зато всё в снегу! Красота», — сказала певица.
Видео: Лолита Милявская, t.me.

Афиша концерта есть на сайте площадки «Гранд Холл Сибирь», а в продаже есть еще около двухсот билетов — концертный зал рассчитан на 1700 мест.

Фото: krs.kassir.ru
  • Ранее Лолита заявляла, что ничего не заработает с концерта в Красноярске из-за отмены других выступлений в городах Сибири. Она объяснила, что обычно расходы — перевозка звукового и светового оборудования, зарплата сотрудникам, реклама в каждом городе — делятся на тур.
  • Певица заявила, что решила не снижать качество концертов, поэтому в Красноярск привезут световое и звуковое оборудование.

На Лолиту обрушилась волна критики после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. После этого концерты Лолиты и других артистов начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске.

Выступление певицы в 2024 году в Красноярске должно было состояться 7 апреля, однако его отменили. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерты в рамках тура не состоятся «по просьбам общественников».

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