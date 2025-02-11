У Лолиты отменили еще один концерт в Сибири. Концерт в Красноярске состоится?

Posted 11 февраля, 06:27
Published 11 февраля, 06:27
Modified 11 февраля, 06:52
Updated 11 февраля, 06:52
25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».
«Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».
В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Сама Лолита высмеяла заявление Пензиной, после чего депутат ответила певице.
28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кемерове. По словам Милявской, она получила письмо от организаторов, в котором было сказано, что выступление отменено из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Певица добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменили по техническим причинам.
Выступление Милявской в Красноярске запланировано на 19:00 11 февраля в «Гранд Холл Сибирь».
Об отмене концерта в Томске Лолита сообщила в своем телеграм-канале. Он должен был пройти 13 февраля. По её словам, директор зала заявил, что не «хочет видеть» артистку.
«Из всех концертов на этот месяц — февраль, остался только один Красноярск. Томск тоже отменили. Сделали это, как всегда красиво, интеллигентно за двое суток до концерта. Передали, что директор зала не хочет меня видеть и что мы якобы не оплатили аренду. Хотя она оплачена и платежки есть», — говорит Лолита.
При этом в Красноярске, судя по всему, выступление состоится. Сама Лолита уже в городе — она прилетела около 8 утра.
«А я в Красноярске. По Москве 4 утра, а здесь 8. Зато всё в снегу! Красота», — сказала певица.
Афиша концерта есть на сайте площадки «Гранд Холл Сибирь», а в продаже есть еще около двухсот билетов — концертный зал рассчитан на 1700 мест.
На Лолиту обрушилась волна критики после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. После этого концерты Лолиты и других артистов начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске.
Выступление певицы в 2024 году в Красноярске должно было состояться 7 апреля, однако его отменили. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерты в рамках тура не состоятся «по просьбам общественников».