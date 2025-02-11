У жительницы края развалились новые ботинки с Wildberries. Она отсудила 13 тысяч

В сентябре 2024 года супруг основательницы Wildberries и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявил, что строительство складов для Wildberries в России, в том числе, и в Красноярске, приостановлено. По словам Бакальчука, работы приостановили якобы из-за того, что подрядчикам заморозили реестр платежей на 3,5 миллиарда рублей.