У жительницы края развалились новые ботинки с Wildberries. Она отсудила 13 тысяч

Posted 11 февраля, 03:53
Published 11 февраля, 03:53
Modified 11 февраля, 09:34
Updated 11 февраля, 09:34
Жительница Енисейска рассказала, что заказала на «Вайлдберриз» зимние ботинки. На второй день использования внутри обуви провалилась подошва и образовались дырки.
Выяснилось, что ботинки были изготовлены из кожзама, а не из композитной кожи, как это было указано в описании.
В переписке продавец согласился вернуть деньги за некачественную обувь, но средства женщина так и не получила. Через три месяца она обратилась в суд.
В итоге продавца обязали выплатить жительнице Енисейска 12 937 рублей: 3 350 — стоимость товара, 1 608 рублей — неустойка, 2 000 — моральный вред, 3 479 — штраф, 2 500 — другие расходы.
В сентябре 2024 года супруг основательницы Wildberries и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявил, что строительство складов для Wildberries в России, в том числе, и в Красноярске, приостановлено. По словам Бакальчука, работы приостановили якобы из-за того, что подрядчикам заморозили реестр платежей на 3,5 миллиарда рублей.
Представители Wildberries и корпорации «Енисейской Сибири», которая сопровождает проект, «ПМ» сообщили, что сейчас в Красноярске идет подготовка к строительству и все работы выполнят в срок.