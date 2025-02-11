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Posted 11 февраля, 03:53

Published 11 февраля, 03:53

Modified 11 февраля, 09:34

Updated 11 февраля, 09:34

Жительница края отсудила трехкратную стоимость развалившихся ботинок

У жительницы края развалились новые ботинки с Wildberries. Она отсудила 13 тысяч

11 февраля 2025, 03:53
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.

Жительница края отсудила трехкратную стоимость развалившихся ботинок

В Красноярском крае клиентка купила новые ботинки и на второй день они развалились. Женщина обратилась в суд.

Жительница Енисейска рассказала, что заказала на «Вайлдберриз» зимние ботинки. На второй день использования внутри обуви провалилась подошва и образовались дырки.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Выяснилось, что ботинки были изготовлены из кожзама, а не из композитной кожи, как это было указано в описании.

В переписке продавец согласился вернуть деньги за некачественную обувь, но средства женщина так и не получила. Через три месяца она обратилась в суд.

В итоге продавца обязали выплатить жительнице Енисейска 12 937 рублей: 3 350 — стоимость товара, 1 608 рублей — неустойка, 2 000 — моральный вред, 3 479 — штраф, 2 500 — другие расходы.

  • Ранее красноярка заметила в карточке одного из товаров на Wildberries, что шубу «чебурашку» нельзя вернуть или обменять, если покупатель вынес товар за пределы пункта выдачи заказов. В Роспотребнадзоре заявили, что условие противоречит закону и объявили ИП предостережение.

В сентябре 2024 года супруг основательницы Wildberries и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявил, что строительство складов для Wildberries в России, в том числе, и в Красноярске, приостановлено. По словам Бакальчука, работы приостановили якобы из-за того, что подрядчикам заморозили реестр платежей на 3,5 миллиарда рублей.

Представители Wildberries и корпорации «Енисейской Сибири», которая сопровождает проект, «ПМ» сообщили, что сейчас в Красноярске идет подготовка к строительству и все работы выполнят в срок.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Енисейск#Роспотребнадзор#Wildberries#Маркетплейс#Обувь
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